Distrito Guararapes, projeto de reurbanização do entorno da Avenida Guararapes, no Centro do Recife, foi apresentado em audiência pública nesta quarta

A região histórica da Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, que já foi um grande centro de convivência econômica e cultural, será reurbanizada para enfrentar o esvaziamento, abandono e insegurança, apesar de seu rico patrimônio natural e cultural. Pelo menos essa é a intenção da Prefeitura do Recife com o projeto Distrito Guararapes, que foi apresentado em audiência pública - não divulgada para a mídia, vale destacar - nesta quarta-feira (29/10).



O projeto quer reverter o cenário de degradação e promover a revitalização urbana de uma área de 18 hectares com um ambicioso projeto de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de Concessão Administrativa, com duração de 30 anos. O plano de requalificação não visa apenas a recuperação de imóveis e espaços públicos, mas coloca a mobilidade sustentável no centro das intervenções.

PROMESSA DE FOCO NA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas

Pelo projeto, a transformação da área visa ampliar significativamente a mobilidade ativa na região, incentivando o deslocamento a pé, de bicicleta e por outros meios leves. Segundo a explicação dos técnicos que apresentaram o projeto, o objetivo é atender à tendência de novas gerações que buscam moradias próximas ao trabalho, reduzindo os tempos de deslocamento.

Entre as principais obras urbanas previstas, destaca-se a ampliação da rede de ciclovias com a implantação de 5 km novos. Além disso, o novo desenho urbano incluirá a pavimentação de novas calçadas, com acessibilidade garantida, e a melhoria geral do mobiliário urbano e do paisagismo.

O projeto busca oferecer infraestrutura segura para deslocamentos não motorizados, adequando-se às características do desenho urbano existente, com ruas estreitas e proximidade de atividades, e à inexistência de garagem privativa.

Para os pedestres, o projeto prevê melhorias e ampliação de calçadas para garantir deslocamentos de curta distância. A promessa é de que a segurança do pedestre será reforçada com a instalação de floreiras, bancos e jardins.

Em relação à rede de ciclovias, os perfis viários propostos preveem a ampliação da infraestrutura cicloviária. Novas faixas serão implantadas ao longo das Orlas do Sol Nascente e Sol Poente, Avenida Dantas Barreto, Avenida Nossa Sra do Carmo e também nas vias compartilhadas. O projeto também contempla a ampliação da rede de aluguel de bicicletas, com o surgimento de novos espaços propícios para a instalação de, pelo menos, mais duas estações nas novas orlas.

VIAS COMPARTILHADAS E NOVO DESENHO URBANO

Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas

Um dos conceitos-chave para a reestruturação viária é a implementação de vias compartilhadas, que terão uma execução faseada, com etapas previstas nas fases 1, 2 e 3 do cronograma de obras. A Rua Nova é citada como exemplo de via compartilhada.

O investimento total previsto para os ambientes urbanos (que engloba o novo desenho urbano, pavimentação, ciclovias e vias compartilhadas) é de R$ 135,1 milhões. “As obras buscam formatar um renascimento urbano mais sustentável, amigável e decente, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, que foca em cidades e comunidades sustentáveis”, está definido no projeto.

MUDANÇAS NA CIRCULAÇÃO VIÁRIA

Mudanças no sistema viário no bairro de Santo Antônio também estão previstas no projeto Distrito Guararapes. A proposta estabelece uma hierarquia viária que combina as condições históricas de ocupação com a visão de futuro do projeto. As vias existentes mais robustas, como a Avenida Guararapes, Rua 1º de Março, Avenida Dantas Barreto, Rua do Sol e Avenida Martins de Barros, são classificadas como vias estruturantes, destinadas ao tráfego de acesso, passagem e usos específicos como o transporte coletivo.

A circulação interna é desenhada para criar um bairro multifuncional, distinguindo entre os tráfegos de passagem, de distribuição e de permanência (vias internas com trânsito mais lento).

Uma alteração notável é a conversão das vias atualmente exclusivas para pedestres em vias compartilhadas. A mudança visa fomentar a reocupação e reabilitação dos edifícios, permitindo o acesso de veículos para moradores, áreas de carga e descarga para o comércio, e passagem de ambulâncias. Além disso, é proposta a integração do uso e ocupação do solo com o sistema viário, e estão previstas algumas alterações nos perfis e sentidos das vias.

MUDANÇAS NO TRANSPORTE PÚBLICO



Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas

O aprimoramento do sistema de transporte coletivo é outra promessa do projeto Distrito Guararapes. As propostas incluem a priorização da circulação do transporte coletivo e a reestruturação dos itinerários para uma distribuição mais eficaz. O objetivo é aumentar a capacidade e a efetividade dos sistemas de transporte.

A requalificação ainda abrange o transporte de massa, incluindo a melhoria do Sistema BRT, de suas estações, integração e acessibilidade. A estratégia geral de mobilidade busca a melhoria do sistema viário e o redirecionamento urbano contra o espraiamento, promovendo a reutilização de infraestrutura que hoje está ociosa.

Estão previstas a implantação de pistas exclusivas e a instalação de tachões divisores de faixas, onde não for possível o uso de canteiros. E, ainda, melhorias nos pontos de parada para melhorar o conforto dos usuários, estabelecendo um modelo padrão que inclui sinalização, assentos, abrigos, iluminação LED, captação de energia solar e painéis informativos. Será estabelecido um distanciamento mínimo entre pontos de parada, não superior a 350 metros, com proibição de embarque e desembarque fora dos locais sinalizados.

MUDANÇAS NO SISTEMA BRT

Nova Avenida Guararapes: Projeto de reurbanização da Guararapes estimula mobilidade ativa, reorganiza o transporte público e prevê 5 km de novas ciclofaixas

A proposta consolida a Avenida Dantas Barreto como um eixo estruturante da mobilidade urbana na área. Assim, a via será configurada como uma “rua completa”, acomodando transporte coletivo de massa, automóveis individuais, bicicletas e pedestres.

As propostas para o BRT incluem:

Melhoria da integração do BRT com os terminais existentes (Estação de Metrô Recife e Terminal Cais de Santa Rita) e outros modais.

Manutenção da localização das estações de BRT na Avenida Guararapes, mas com um redesenho que proporcione maior harmonia e identidade ao espaço.

Realocação das estações de BRT na Avenida Dantas Barreto, também acompanhada de um novo desenho para essas estruturas.

Os benefícios esperados para o Sistema BRT incluem a redução da frota e da sobreposição de linhas, economia no tempo de viagem e no custo operacional, atração de novos passageiros, e o uso de fontes alternativas de energia. O reposicionamento das estações e a integração com outros modais visam uma conquista gradual de utilização, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários e ganhos de tempo.

RENASCIMENTO URBANO COM HABITAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA

Além das inovações em mobilidade urbana, o projeto prevê amplos ganhos para a cidade e seus habitantes. O investimento total estimado no projeto é de R$ 317 milhões (R$ 135 milhões em obras urbanas e R$ 182 milhões em retrofits). O período de execução das intervenções obrigatórias é de seis anos, com obras faseadas entre 2026 e 2031.

Confira o projeto na íntegra:

Projeto Distrito Guararapes by Roberta Soares

O projeto contempla a produção de 873 unidades habitacionais econômicas, que serão destinadas a famílias com renda de 4 a 7,9 salários mínimos, enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Do total, 66% das unidades se destinam à Faixa 3 e 34% à Faixa 4 do MCMV. Doze edifícios serão retrofitados para uso habitacional. O projeto também estabelece a prioridade de compra para os atuais moradores da região.

O plano de revitalização inclui a requalificação de importantes marcos, como a Avenida Guararapes, a Avenida Dantas Barreto, a Praça da Independência e a Praça do Sebo. Quatorze edifícios estratégicos terão suas fachadas históricas preservadas. Um novo equipamento cultural, a Cinemateca, será criado. A cultura e os eventos serão fomentados, incluindo um palco flutuante na Orla do Sol Poente e áreas dedicadas a manifestações culturais como frevo e maracatu.

A dinamização econômica é promovida pela reestruturação do comércio popular, integrando mais de 600 comerciantes (446 fixos e 200 móveis) a um novo padrão de quiosques, promovendo a formalização e estruturação dos vendedores de rua. São previstos mais de 7,5 mil m² de áreas retrofitadas para comércios e serviços. Estima-se a geração de 8.000 empregos diretos e 16.000 diretos e indiretos durante a fase de construção.

O modelo de PPP é visto como um catalisador, reduzindo barreiras de entrada para o setor privado (como o risco fundiário, pela desapropriação e aporte de imóveis pelo município) e garantindo a sustentabilidade financeira do empreendimento. O projeto busca um equilíbrio dinâmico, com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real do acionista de 12,71% ao ano.

A intenção da PCR e do BNDES é começar a implementar o projeto no meio do ano que vem. Agora, após a audiência pública, a proposta será encaminhada para os órgãos de controle para validação sob a ótica da legalidade e viabilidade econômica-financeira. O projeto está sob consulta pública e pode ser acessado através do link https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/distrito-guararapes/.