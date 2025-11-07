Enem 2025: na véspera da prova, especialistas destacam o equilíbrio emocional e o foco estratégico para o primeiro dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O primeiro dia de aplicação do Enem será neste domingo (9), e os candidatos terão 5h30 para responder a 90 questões objetivas e escrever uma redação

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será neste domingo (9). Os candidatos terão cinco horas e meia para responder a 90 questões objetivas – divididas entre Linguagens e Ciências Humanas – e produzir uma redação.

Mas qual é a expectativa dos estudantes e como tem sido a rotina às vésperas do exame, considerado a principal porta de entrada para as universidades públicas do país?

A neuropsicóloga Flávia Escorel, que atua no Ensino Médio do Colégio Saber Viver (CSV), destacou que é importante que os candidatos consigam equilibrar concentração e disposição. E o que isso quer dizer: “A ansiedade, em uma dose de equilíbrio, é importante para a gente se sentir, inclusive, até motivado. Mas não podemos deixar que ela domine os nossos pensamentos”, explicou.

Parece um discurso repetido ao longo da trajetória escolar que culmina nos vestibulares, mas a especialista reforça que é fundamental compreender os impactos de uma postura mental positiva.

“A primeira dica é manter o pensamento positivo, mas também realista. O Enem deve ser encarado como uma etapa, e não como o fim ou o único caminho para o próximo passo da vida dos alunos. Independentemente do resultado, o processo de aprendizagem será muito valioso”, completou.

A partir desse entendimento, a neuropsicóloga do Colégio Saber Viver chama a atenção para o fato de que não adianta adotar um ritmo excessivo de estudos às vésperas das provas.

“Essa não é a hora de tentar aprender o que não foi visto. O que pode ajudar é revisar pontos-chave, os próprios resumos elaborados, fórmulas já conhecidas — tudo o que traga uma sensação de controle”, explicou.

Ainda segundo Flávia, devem ser evitadas comparações sobre o desempenho de outros colegas ou quem está mais preparado. “Cada estudante tem seu ritmo e precisa valorizar a própria trajetória. É muito importante que a gente foque em si, nas estratégias que foram construídas por cada um e que são funcionais para você”, afirmou.

Pontos de atenção no primeiro dia do Enem

No primeiro dia do Enem 2025, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, no horário de Brasília. Depois desse horário, nenhum candidato poderá entrar nos locais de prova. A aplicação começa às 13h30 e segue até as 19h.

Neste domingo, os participantes vão encarar as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas, além da redação. A parte de Linguagens reúne 45 questões de múltipla escolha que envolvem temas de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

As perguntas costumam ser interdisciplinares e exigem do candidato mais do que memorização: pedem leitura atenta, interpretação de textos, análise de gêneros e compreensão de elementos como funções da linguagem e variações linguísticas.

Esta primeira etapa costuma ser considerada a mais cansativa, já que os participantes também precisam produzir um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta. Lembrando que neste ano o Inep recomedou evitar os "repertórios de bolso", que pouco aprofunda os assuntos e expõe o participante ao risco de fugir ao tema indicado.

A professora de redação Thaiane Albuquerque, da Escola Técnica Estadual (ETE) Miguel Batista, orienta aos candidatos que, ao começarem a prova, observem de imediato a temática proposta, fazendo uma leitura atenta do enunciado para já começarem a elaborar o projeto de texto. “Muitos estudantes se sentem confortáveis em montar um projeto de texto e irem direto para a escrita. Outros preferem organizar esse esqueleto da dissertação e resolver algumas questões antes de voltar para escrever. O mais importante é não deixar a redação por último”, destacou.

Por fim, a professora reforça a necessidade de atenção aos enunciados das questões objetivas. “A banca costuma usar o texto como pretexto, então é essencial entender o comando da questão antes de partir para a leitura integral do texto”, completou.

O Enem será realizado nos dias 9 e 16 de novembro - Reprodução/Freepik

Estudantes mostram confiança com a prova

Para o estudante da ETE Miguel Batista, Breno Feitosa, a última semana antes do Enem foi bastante cansativa, marcada pela participação em aulões preparatórios e momentos de estudo individual, mesmo ciente de que o foco, neste período, deve ser a revisão.



“Foi importante para dar os últimos ajustes, mas agora é hora de refletir um pouco sobre toda a nossa trajetória ao longo do ano. Não adianta querer estudar tudo agora; o mais importante é pensar nesse percurso, tanto na escola quanto nos estudos individuais, para compreender o processo da prova e encará-la de forma mais confiante”, disse Breno, que ainda está em dúvida entre cursos de Direito e História.

A estudante Mariana Campos, de 17 anos, do Colégio Saber Viver, aproveitou a última semana para aliviar o estresse e revisar alguns conteúdos que ainda sentia falta. “A escola tem nos ajudado muito, porque promoveu tanto atividades lúdicas quanto momentos de revisão. Tivemos aulas com os professores das disciplinas do primeiro dia, e na próxima semana será a vez dos professores responsáveis pelas provas do segundo domingo”, afirmou.

Interessada em cursar Jornalismo, Mariana disse estar mais tranquila para o primeiro dia de aplicação, por envolver áreas que têm mais afinidade com o campo de Humanas e Linguagens.“Só estou um pouco nervosa com o tema da redação, por causa das alterações que aconteceram, mas espero conseguir fazer um bom texto, já que ela tem o maior peso na nota”, completou.

Já Ana Luisa Cabral, de 17 anos, do Colégio Saber Viver, contou que sua maior preocupação é descobrir qual será o tema da redação. “A escola ajudou muito com esses momentos leves e de descontração. Estou bem confiante para o primeiro dia, mas a minha maior ansiedade é com a redação, porque os temas são sempre uma surpresa. No geral, estou tranquila com a prova, só a redação que deixa a gente um pouco mais nervosa”, disse a estudante, que pretende evitar o uso de telas – especialmente o celular – na véspera do Enem e aproveitar o tempo com a família para descansar.

Para Sabrina Maria de Souza, de 18 anos, da ETE Miguel Batista, a principal preocupação é com a administração do tempo durante a prova. “Chegou o momento de aplicarmos tudo aquilo que viemos construindo ao longo desses anos. A gente sabe que, no primeiro dia, as provas são mais extensas e o cansaço vai batendo. Então, vou tentar ficar o mais calma possível para administrar esse tempo”, afirmou a estudante, que pretende cursar Enfermagem.

Confira as dicas para quem vai fazer o Enem 2025:

Véspera da prova

Evite temas novos ou resolução de questões complexas, que podem aumentar o estresse.

Durma bem: o descanso é essencial para consolidar memórias e garantir atenção.

Prepare tudo à noite: deixe documentos, canetas, roupa, água e lanche já separados.

Alimente-se com equilíbrio: refeições leves, sem excessos ou alimentos muito gordurosos.

Dia da prova