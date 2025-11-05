Estratégias de Sobrevivência: Ansiedade e o desafio da reta final do ENEM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neuropsicóloga Flávia Escorel e jornalista Mirela Araújo analisam o impacto emocional da prova, o papel da família e o equilíbrio entre telas e estudo

O Consultório do Rádio Livre, apresentado por Anne Barreto, discutiu o tema da ansiedade na preparação para o ENEM — uma realidade que afeta milhões de jovens brasileiros. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e a aproximação do exame intensifica ainda mais essa pressão.

A Saúde Mental na Preparação para o Exame

A neuropsicóloga Flávia Escorel, que atua no ensino médio do Colégio Saber Viver, e a jornalista Mirela Araújo, da coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio, destacaram que o cuidado emocional deve caminhar junto à preparação acadêmica.



Flávia lembrou que a inteligência emocional precisa ser trabalhada desde cedo: “Sem o cuidado da saúde mental, tudo o que foi estudado não vai estar acessível na hora da prova.”

Sinais de Alerta e o Valor do Treino

Segundo Flávia, os sinais de ansiedade aparecem em forma de nervosismo, inquietação e fuga emocional. O famoso “branco” durante a prova é uma das manifestações mais comuns.

Mirela reforçou a importância de fazer o Enem como treineiro, permitindo que o estudante entenda o tempo e o formato da avaliação. Flávia concorda:

“Colocar-se à prova ajuda a compreender a gestão do tempo e a controlar a ansiedade.”

O Equilíbrio entre Família, Telas e Afeto

O apoio familiar, segundo as convidadas, é decisivo para o desempenho dos estudantes. Mirela ressaltou que os pais devem acolher e apoiar, evitando transformar o resultado em uma sentença:

“Se o resultado não for o esperado, tudo bem. O Enem não define o estudante.”

Sobre o uso de tecnologia, Flávia ponderou que as telas não são vilãs, mas o equilíbrio é essencial. O uso moderado estimula o convívio social — inclusive com a volta de jogos presenciais como pingue-pongue e dominó nas escolas.

Dicas para a Reta Final

Na reta final de estudos, Flávia Escorel aconselha os alunos a manterem o foco no que já dominam, evitando novas fórmulas ou mudanças bruscas na rotina.

Entre as principais recomendações estão:

Priorizar revisões pontuais e descanso adequado.

Reduzir o tempo de tela.

Evitar alimentos gordurosos ou desconhecidos.

Garantir um sono restaurador.

Cultivar pensamentos positivos e momentos de afeto, que ajudam a manter o equilíbrio emocional.

“O menos é mais nesse período”, conclui a neuropsicóloga.

Acompanhe na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/podcast-consultorio-ansiedade-30-10-25/" target="_blank">Estratégias de Sobrevivência: Ansiedade e o desafio da reta final do ENEM</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

