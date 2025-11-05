Estratégias de Sobrevivência: Ansiedade e o desafio da reta final do ENEM
Neuropsicóloga Flávia Escorel e jornalista Mirela Araújo analisam o impacto emocional da prova, o papel da família e o equilíbrio entre telas e estudo
O Consultório do Rádio Livre, apresentado por Anne Barreto, discutiu o tema da ansiedade na preparação para o ENEM — uma realidade que afeta milhões de jovens brasileiros. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e a aproximação do exame intensifica ainda mais essa pressão.
A Saúde Mental na Preparação para o Exame
A neuropsicóloga Flávia Escorel, que atua no ensino médio do Colégio Saber Viver, e a jornalista Mirela Araújo, da coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio, destacaram que o cuidado emocional deve caminhar junto à preparação acadêmica.
Flávia lembrou que a inteligência emocional precisa ser trabalhada desde cedo: “Sem o cuidado da saúde mental, tudo o que foi estudado não vai estar acessível na hora da prova.”
Sinais de Alerta e o Valor do Treino
Segundo Flávia, os sinais de ansiedade aparecem em forma de nervosismo, inquietação e fuga emocional. O famoso “branco” durante a prova é uma das manifestações mais comuns.
Mirela reforçou a importância de fazer o Enem como treineiro, permitindo que o estudante entenda o tempo e o formato da avaliação. Flávia concorda:
“Colocar-se à prova ajuda a compreender a gestão do tempo e a controlar a ansiedade.”
O Equilíbrio entre Família, Telas e Afeto
O apoio familiar, segundo as convidadas, é decisivo para o desempenho dos estudantes. Mirela ressaltou que os pais devem acolher e apoiar, evitando transformar o resultado em uma sentença:
“Se o resultado não for o esperado, tudo bem. O Enem não define o estudante.”
Sobre o uso de tecnologia, Flávia ponderou que as telas não são vilãs, mas o equilíbrio é essencial. O uso moderado estimula o convívio social — inclusive com a volta de jogos presenciais como pingue-pongue e dominó nas escolas.
Dicas para a Reta Final
Na reta final de estudos, Flávia Escorel aconselha os alunos a manterem o foco no que já dominam, evitando novas fórmulas ou mudanças bruscas na rotina.
Entre as principais recomendações estão:
- Priorizar revisões pontuais e descanso adequado.
- Reduzir o tempo de tela.
- Evitar alimentos gordurosos ou desconhecidos.
- Garantir um sono restaurador.
- Cultivar pensamentos positivos e momentos de afeto, que ajudam a manter o equilíbrio emocional.
“O menos é mais nesse período”, conclui a neuropsicóloga.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Acompanhe na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.