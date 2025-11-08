fechar
Enem e Educação | Notícia

Paraná suspende aplicação do Enem na cidade mais atingida por tornado

Informação foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSD); prova deve ser realizada em uma outra data, ainda não agendada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/11/2025 às 13:23
Governador Ratinho Júnior (PSD) decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu
Governador Ratinho Júnior (PSD) decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu - Reprodução/Instagram @ratinho_junior

Clique aqui e escute a matéria

O Governo do Paraná suspendeu a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a mais afetada pelo tornado que já deixou seis mortos e mais de 430 feridos.

A prova que estava prevista para ocorrer neste domingo (9) deve ser realizada em uma outra data, ainda não agendada.

A informação foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) no X. Na mesma publicação, o chefe do Executivo paranaense anunciou uma força-tarefa para ajudar as famílias do município "a se reerguerem".

Calamidade pública

O governador do Paraná decretou, ainda, estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu. O decreto 11.838/2025 permite a liberação imediata de recursos e ações emergenciais, garantindo mais agilidade nas medidas de apoio e recuperação da cidade.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Os números do tornado:

Óbitos: 6

Feridos: 432

Desabrigados: 28

Desalojados: 1 mil

Total de afetados: 10 mil

Leia também

Governo federal anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone no Paraná
TRAGÉDIA

Governo federal anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone no Paraná
Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas
TRAGÉDIA

Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas

Compartilhe

Tags