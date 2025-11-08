Paraná suspende aplicação do Enem na cidade mais atingida por tornado
Informação foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSD); prova deve ser realizada em uma outra data, ainda não agendada
O Governo do Paraná suspendeu a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a mais afetada pelo tornado que já deixou seis mortos e mais de 430 feridos.
A prova que estava prevista para ocorrer neste domingo (9) deve ser realizada em uma outra data, ainda não agendada.
A informação foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) no X. Na mesma publicação, o chefe do Executivo paranaense anunciou uma força-tarefa para ajudar as famílias do município "a se reerguerem".
Calamidade pública
O governador do Paraná decretou, ainda, estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu. O decreto 11.838/2025 permite a liberação imediata de recursos e ações emergenciais, garantindo mais agilidade nas medidas de apoio e recuperação da cidade.
"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.
Os números do tornado:
Óbitos: 6
Feridos: 432
Desabrigados: 28
Desalojados: 1 mil
Total de afetados: 10 mil