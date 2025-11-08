Governador do Paraná decreta estado de calamidade em cidade atingida por tornado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado na tarde da última sexta-feira (7) e registrou ao menos seis mortes e mais de 400 feridos

Clique aqui e escute a matéria

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, município atingido por um tornado na tarde da última sexta-feira (7).

O decreto 11.838/2025 permite a liberação imediata de recursos e ações emergenciais, garantindo mais agilidade nas medidas de apoio e recuperação da cidade.

A cidade, de cerca de 14 mil habitantes, registrou ao menos seis mortes e mais de 400 feridos, além de danos estruturais significativos na área urbana.

No X, antigo Twitter, o governador está atualizando as ações das equipes estaduais de atendimento e suporte às famílias afetadas. Neste sábado (8), Ratinho Júnior afirmou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão prestando assistência direta aos moradores.

"Seguimos em Rio Bonito do Iguaçu acompanhando os impactos do tornado. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil prestam atendimento a 432 pessoas e entregam telhas, colchões, cestas básicas e kits de higiene. Estamos juntos, garantindo assistência aos afetados", publicou.

Mais cedo, ele informou que serviços essenciais começam a ser restabelecidos após uma força-tarefa emergencial. "A Sanepar e a Copel fizeram uma força-tarefa para restabelecer a água e a energia em Rio Bonito do Iguaçu. As equipes do DER/PR também estão trabalhando para liberar as estradas", disse o governador na rede social.

Estragos em Rio Bonito do Iguaçu

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, que opera de forma articulada com os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta da passagem de um ciclone no sul e sudeste do País, mostra parte da cidade com edificações colapsadas e até carros revirados nas vias.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Os números do tornado:

Óbitos: 6

Feridos: 432

Desabrigados: 28

Desalojados: 1 mil

Total de afetados: 10 mil