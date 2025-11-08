fechar
Governo federal anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone no Paraná

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que vai prestar orientações sobre decreto de situação de emergência

Por Agência Brasil Publicado em 08/11/2025 às 9:52 | Atualizado em 08/11/2025 às 9:53
Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio às ações de reconstrução ao Paraná - Antonio Cruz/ Agência Brasil

O governo federal anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio às ações de reconstrução dos municípios paranaenses atingidos por um forte ciclone na última sexta-feira (7). A declaração foi feita pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, por meio das redes sociais. 

Um dos municípios mais atingidos foi Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. Até o momento, a Defesa Civil do estado registra cinco mortes e 432 feridos na cidade.

Mais de 50% da área urbana do município foi afetada. Imóveis como residências, comércios e prédios públicos sofreram destelhamentos - muitos deles totais. Houve ainda colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

O ministro afirmou que está em contato com os prefeitos de Rio Bonito do Iguaçu e de Laranjeiras para prestar orientações sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às famílias. "Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido", afirmou por meio das redes sociais.

