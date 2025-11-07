Tornado causa destruição e deixa mortos e feridos no Paraná
Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foi o município mais atingido, contabilizando pelo menos cinco mortes e vários feridos
Clique aqui e escute a matéria
A passagem de um tornado, nesta sexta-feira (7), deixou cinco mortos e mais de 130 feridos em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, segundo a Defesa Civil, até o fim da noite. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou como tornado a ocorrência que causou grande destruição.
O município foi um dos mais atingidos no estado durante o deslocamento de uma frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade. “Uma dessas tempestades, classificada como supercélula, gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu, causando danos bastante severos sobre a cidade. Foram registrados tombamentos de veículos, quedas de árvores inteiras e inclusive de casas de alvenaria. A classificação do tornado foi baseada na análise dos danos e também nas imagens do radar meteorológico do Simepar”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
Dentro da escala Fujita, relacionada à intensidade dos ventos e aos danos associados ao fenômeno, o tornado foi classificado preliminarmente com o índice F2 - o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h. Porém, existem fortes indícios de que o tornado pode, em alguns pontos da cidade, ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3.
“Vamos continuar monitorando, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenômeno, pois foi extremamente severo”, ressalta Kneib.
TEMPESTADES
Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.
As rajadas de vento mais fortes foram em Dois Vizinhos (INMET): 82,4km/h às 19h; Cornélio Procópio: 76km/h às 20h30; Campo Mourão: 74,2km/h às 21h30; Candói: 73,1km/h às 17h; Planalto (INMET): 70,9km/h às 15h; Distrito de Horizonte, em Palmas: 70,6km/h às 18h45; Cianorte: 69,8km/h às 22h30; Clevelândia (INMET): 68,8km/h às 16h; Cascavel: 66,2km/h às 20h30; Japira (INMET): 64,1km/h às 22h; Laranjeiras do Sul: 61,6km/h às 19h45; e Londrina: 60,1km/h às 20h15.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos (INMET), Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares. A previsão é de que a chuva siga na direção de São Paulo durante a madrugada de sábado (08).