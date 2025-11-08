fechar
Brasil | Notícia

Veja onde fica região arrasada por tornado no Paraná; pelo menos 6 óbitos foram registrados

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em vários municípios

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/11/2025 às 10:52
Tornado atingiu interior Paran&aacute; e j&aacute; provocou a morte de pelo menos 6 pessoas
Tornado atingiu interior Paraná e já provocou a morte de pelo menos 6 pessoas - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Um tornado que atingiu o interior Paraná na última sexta-feira (7) já provocou a morte de pelo menos 6 pessoas. De acordo com a Defesa Civil do estado, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em outros municípios.

O rastro de destruição atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com cerca de 14 mil habitantes e a aproximadamente 380 quilômetros de Curitiba.

Também foram atingidos municípios como Quedas do Iguaçu, onde duas pessoas estão desalojadas, um posto de saúde amanheceu destelhado e há registro de alagamentos. Quedas do Iguaçu tem mais de 34 mil habitantes e está a mais de 400 quilômetros da capital paranaense.

Em Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu e Três Barras do Paraná, parte da população sofre com a falta de energia e casas foram atingidas.

Foz do Iguaçu, a mais de 600 quilômetros de Curitiba, também foi atingida e pelo menos duas residências tiveram os telhados danificados. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 moradores necessitaram de lonas, cerca de 15 árvores e galhos quebrados, cabos de energia rompidos e alguns postes da rede elétrica quebrados

Tornado afeta o Paraná

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento que atingiram o Rio Bonito do Iguaçu podem ter ultrapassado os 250 km/h. Até o momento, o número de feridos chegou a 432 pessoas, 28 estão desabrigadas e mil estão desalojadas.

A Defesa Civil informa que 10 mil pessoas foram afetadas pela situação até o momento. Além de feridos e mortos, a cidade está sofrendo com danos a estruturas e queda de energia.

Segundo o Coronel Jonas Emmanuel Benghi, do Corpo de Bombeiros, a estimativa é que 40 agentes dos Bombeiros de outras partes do Estado reforcem os trabalhos de resgate no local. Policiais militares e civis também devem atuar na ocorrência a partir deste sábado (8).

O volume das chuvas que chegaram ao estado paranaense passou dos 40 milímetros em algumas cidades. A chuva seguiu a direção de São Paulo durante a madrugada.

Na última noite, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta de tempestade severa para várias cidades do estado e ativou um Gabinete de Crise para pronta resposta às possíveis ocorrências. O fenômeno pode provocar tempestades severas, chuva de granizo, raios e fortes rajadas de vento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Governo federal anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone no Paraná
TRAGÉDIA

Governo federal anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone no Paraná
Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas
TRAGÉDIA

Tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 432 feridos no Paraná; mais de mil pessoas estão desalojadas

Compartilhe

Tags