Veja onde fica região arrasada por tornado no Paraná; pelo menos 6 óbitos foram registrados
De acordo com a Defesa Civil do Paraná, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em vários municípios
Um tornado que atingiu o interior Paraná na última sexta-feira (7) já provocou a morte de pelo menos 6 pessoas. De acordo com a Defesa Civil do estado, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em outros municípios.
O rastro de destruição atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com cerca de 14 mil habitantes e a aproximadamente 380 quilômetros de Curitiba.
Também foram atingidos municípios como Quedas do Iguaçu, onde duas pessoas estão desalojadas, um posto de saúde amanheceu destelhado e há registro de alagamentos. Quedas do Iguaçu tem mais de 34 mil habitantes e está a mais de 400 quilômetros da capital paranaense.
Em Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu e Três Barras do Paraná, parte da população sofre com a falta de energia e casas foram atingidas.
Foz do Iguaçu, a mais de 600 quilômetros de Curitiba, também foi atingida e pelo menos duas residências tiveram os telhados danificados. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 moradores necessitaram de lonas, cerca de 15 árvores e galhos quebrados, cabos de energia rompidos e alguns postes da rede elétrica quebrados
Tornado afeta o Paraná
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento que atingiram o Rio Bonito do Iguaçu podem ter ultrapassado os 250 km/h. Até o momento, o número de feridos chegou a 432 pessoas, 28 estão desabrigadas e mil estão desalojadas.
A Defesa Civil informa que 10 mil pessoas foram afetadas pela situação até o momento. Além de feridos e mortos, a cidade está sofrendo com danos a estruturas e queda de energia.
Segundo o Coronel Jonas Emmanuel Benghi, do Corpo de Bombeiros, a estimativa é que 40 agentes dos Bombeiros de outras partes do Estado reforcem os trabalhos de resgate no local. Policiais militares e civis também devem atuar na ocorrência a partir deste sábado (8).
O volume das chuvas que chegaram ao estado paranaense passou dos 40 milímetros em algumas cidades. A chuva seguiu a direção de São Paulo durante a madrugada.
Na última noite, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta de tempestade severa para várias cidades do estado e ativou um Gabinete de Crise para pronta resposta às possíveis ocorrências. O fenômeno pode provocar tempestades severas, chuva de granizo, raios e fortes rajadas de vento.