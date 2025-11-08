Veja onde fica região arrasada por tornado no Paraná; pelo menos 6 óbitos foram registrados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em vários municípios

Um tornado que atingiu o interior Paraná na última sexta-feira (7) já provocou a morte de pelo menos 6 pessoas. De acordo com a Defesa Civil do estado, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em outros municípios.

O rastro de destruição atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com cerca de 14 mil habitantes e a aproximadamente 380 quilômetros de Curitiba.

Também foram atingidos municípios como Quedas do Iguaçu, onde duas pessoas estão desalojadas, um posto de saúde amanheceu destelhado e há registro de alagamentos. Quedas do Iguaçu tem mais de 34 mil habitantes e está a mais de 400 quilômetros da capital paranaense.

Em Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu e Três Barras do Paraná, parte da população sofre com a falta de energia e casas foram atingidas.

Foz do Iguaçu, a mais de 600 quilômetros de Curitiba, também foi atingida e pelo menos duas residências tiveram os telhados danificados. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 moradores necessitaram de lonas, cerca de 15 árvores e galhos quebrados, cabos de energia rompidos e alguns postes da rede elétrica quebrados

Tornado afeta o Paraná

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento que atingiram o Rio Bonito do Iguaçu podem ter ultrapassado os 250 km/h. Até o momento, o número de feridos chegou a 432 pessoas, 28 estão desabrigadas e mil estão desalojadas.

A Defesa Civil informa que 10 mil pessoas foram afetadas pela situação até o momento. Além de feridos e mortos, a cidade está sofrendo com danos a estruturas e queda de energia.

Segundo o Coronel Jonas Emmanuel Benghi, do Corpo de Bombeiros, a estimativa é que 40 agentes dos Bombeiros de outras partes do Estado reforcem os trabalhos de resgate no local. Policiais militares e civis também devem atuar na ocorrência a partir deste sábado (8).

O volume das chuvas que chegaram ao estado paranaense passou dos 40 milímetros em algumas cidades. A chuva seguiu a direção de São Paulo durante a madrugada.

Na última noite, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta de tempestade severa para várias cidades do estado e ativou um Gabinete de Crise para pronta resposta às possíveis ocorrências. O fenômeno pode provocar tempestades severas, chuva de granizo, raios e fortes rajadas de vento.