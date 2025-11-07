Enem 2025: saiba o que levar, horários e como será a aplicação das provas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco tem 272.299 inscritos no Enem 2025; 74% são da rede pública. Ao todo, 199.709 tiveram isenção e 72.590 pagaram a taxa

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado neste domingo (9) em todo o país, mobilizando mais de 4,81 milhões de participantes confirmados nas 27 unidades da Federação – com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da COP30.

Em Pernambuco, foram registradas 272.299 inscrições confirmadas, das quais 71.331 correspondem a estudantes do ensino médio da rede pública – o que representa 74,09%. Entre os inscritos no Estado, 199.709 foram isentos da taxa de inscrição e 72.590 realizaram o pagamento.

Perfil dos candidatos em Pernambuco

De acordo com dados do Painel Enem 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 59,6% das inscrições confirmadas em Pernambuco são de pessoas do sexo feminino e 40,35% do sexo masculino.

A faixa etária com maior número de inscritos é a de 17 anos, com 60.564 participantes, seguida pela de 18 anos (53.046) e pela de 16 anos ou menos (47.581). Candidatos entre 21 e 30 anos também representam uma parcela significativa, somando 45.689 inscritos.

Em relação à raça/cor, a maioria dos participantes pernambucanos se autodeclara parda (137.354), seguida por branca (90.059), preta (33.019), indígena (4.525), amarela (3.630) e não declarada (3.035).

Primeiro dia de provas

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. As provas terão início às 13h30 e término às 19h, totalizando cinco horas e 30 minutos de duração.

Neste primeiro dia, os candidatos responderão às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (incluindo Língua Portuguesa e Língua Estrangeira — Inglês ou Espanhol) e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem a redação, em formato dissertativo-argumentativo, sobre tema inédito.

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, em versão física ou digital, desde que exibido nos aplicativos oficiais, como o Gov.br. Não serão aceitos boletins de ocorrência, certidões de nascimento ou casamento, título eleitoral impresso, carteira de estudante, crachás ou cópias de documentos, mesmo autenticadas.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente, item indispensável, além do cartão de confirmação de inscrição, lanche e água em garrafa transparente, sem rótulo.

É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, calculadoras e tablets. Todos os dispositivos devem ser desligados e lacrados no envelope porta-objetos entregue pelo fiscal. Também não é permitido o uso de bonés, gorros, óculos escuros ou materiais de consulta. O descumprimento das regras pode resultar em eliminação imediata.

Operação Enem 2025

Para garantir a segurança em todas as etapas do exame — desde a chegada dos malotes ao estado até a aplicação e o retorno do material —, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou a coluna Enem e Educação, nesta sexta-feira (7), que montou uma ampla Operação Enem 2025, com 3.660 policiais mobilizados. As equipes atuarão em escoltas, policiamento, fiscalização e monitoramento em todo o território pernambucano.

Neste ano, o exame será aplicado em 796 locais de prova, distribuídos em 82 municípios e no Arquipélago de Fernando de Noronha. A operação está sob responsabilidade das Diretorias Integradas Metropolitana (DIM), do Interior I e II (DINTER I e II) e da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP).

O planejamento, coordenado pela Diretoria de Planejamento Operacional (DPO), inclui 585 rotas de escolta para o transporte dos malotes — desde o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes até os centros de armazenamento e locais de aplicação, além do retorno dos cartões-resposta após as provas. Nessas atividades, atuarão 1.248 policiais e 609 viaturas.

Além das escoltas, haverá reforço no policiamento ostensivo, a pé e motorizado, com foco na segurança dos candidatos, aplicadores e das comunidades do entorno. O monitoramento será realizado em tempo real pelos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), ativados no Recife, Caruaru e Serra Talhada, com suporte do sistema CÓRTEX.

“O objetivo é garantir tranquilidade, fluidez no trânsito e resposta rápida a qualquer incidente durante os dois dias de prova”, informou a PMPE, em nota enviada à coluna.

Uso das notas e mudanças no Sisu

As notas obtidas no Enem podem ser utilizadas para ingresso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e para a obtenção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — os principais mecanismos de acesso ao ensino superior público e privado no Brasil.

Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) anunciou uma mudança importante no Sisu 2026: o processo seletivo passará a considerar os resultados das três últimas edições do exame (2023, 2024 e 2025).

De acordo com o MEC, a seleção dos candidatos às vagas oferecidas terá como referência a nota do Enem que apresentar a melhor média ponderada para o curso escolhido, desde que o participante não tenha sido treineiro. A medida busca ampliar as oportunidades de ingresso e reduzir a pressão sobre os estudantes que realizam o exame anualmente.