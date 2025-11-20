Comunidade do Coque, no Recife, recebe nova estrutura de esgotamento sanitário
Segunda etapa da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife teve investimentos de R$ 9,5 milhões, beneficiando mais de 13 mil pessoas
A segunda etapa da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife foi inaugurada nesta quarta-feira (19), pelo Governo de Pernambuco, atingindo a comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra. Com R$ 9,5 milhões investidos, a obra beneficia cerca de 13 mil pessoas.
A estrutura inaugurada terá capacidade de bombeamento de 23 litros por segundo e vai encaminhar o material coletado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga.
A intervenção contemplou o assentamento de 6,8 quilômetros da rede coletora de esgoto e a construção de uma nova estação elevatória. Também foi entregue a requalificação da Praça Ator Barreto Júnior, na mesma comunidade.
Esgoto era lançado em córregos
A construção faz parte do Programa Cidade Saneada, uma parceria entre a Compesa e a BRK Ambiental, responsável pela execução das obras.
"Aqui foram investidos quase R$ 10 milhões para fazer mais de mil ligações das casas que antes tinham resíduos no rio e agora vão passar a ter tratamento de esgoto. Quando tratamos esgoto, estamos investindo em saúde e trazendo mais dignidade para a população”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.
Presente na inauguração, Sérgio Trentini, diretor de contratos da BRK em Pernambuco, ressaltou a importância da obra para o saneamento do bairro. "Antes esse esgoto era lançado nos córregos da região e agora, com essa intervenção, teremos uma melhoria de qualidade de vida e saúde. Com essa entrega também elevamos o número da universalização do saneamento básico no Recife e Região Metropolitana", afirmou.
Conjunto da obras
As obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife fazem parte de um pacote de intervenções que alcança sete bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR).
O conjunto prevê a implantação de cerca de 30 mil metros de redes coletoras, 2 mil metros de linha de recalque e a construção de quatro estações elevatórias de esgoto, totalizando R$ 52 milhões em investimentos e beneficiando cerca de 38 mil pessoas.
As entregas já foram realizadas nos bairros de São José e, agora, na Ilha Joana Bezerra. As demais frentes seguem em andamento nos bairros do Pina, Boa Viagem, Afogados, Prado e Bongi, com previsão de conclusão para 2026.
Acompanharam a inauguração os secretários estaduais André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Juliana Gouveia (Mulher) e Ivete Lacerda (Esportes).