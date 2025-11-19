Previsão do tempo: Quarta-feira (19) em Pernambuco será de tempo firme e pouca variação
Previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para dia com sol e sem chuva; no Sertão, umidade mínima cai para cerca de 18%
Clique aqui e escute a matéria
A quarta-feira (19) deve manter o padrão de tempo seco em grande parte de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
A previsão indica céu parcialmente nublado ou claro, com ausência de chuvas significativas em todas as regiões, principalmente no Sertão, onde os valores de umidade relativa do ar podem cair para cerca de 18%, segundo dados divulgados pela Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Temperaturas
Na Região Metropolitana e nas áreas da Mata Norte e Mata Sul, a mínima esperada gira em torno de 21°C a 26°C, com máxima próxima de 32°C. No Agreste chega até cerca de 35°C, e no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, onde o sol se faz mais presente, a máxima poderá variar entre 38°C e 40°C.
A umidade mínima nessas regiões mais secas se aproxima de 17-20%, um nível que exige atenção com hidratação e exposição solar.
Com esse cenário, a dica é aproveitar o dia ao ar livre pela manhã ou no fim da tarde, quando o calor tende a ser mais ameno, e evitar atividades físicas intensas sob sol pleno no meio da tarde, especialmente no interior do estado.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />