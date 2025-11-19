fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Quarta-feira (19) em Pernambuco será de tempo firme e pouca variação

Previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para dia com sol e sem chuva; no Sertão, umidade mínima cai para cerca de 18%

Por JC Publicado em 19/11/2025 às 6:55
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (19) deve manter o padrão de tempo seco em grande parte de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão indica céu parcialmente nublado ou claro, com ausência de chuvas significativas em todas as regiões, principalmente no Sertão, onde os valores de umidade relativa do ar podem cair para cerca de 18%, segundo dados divulgados pela Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Leia Também

Temperaturas

Na Região Metropolitana e nas áreas da Mata Norte e Mata Sul, a mínima esperada gira em torno de 21°C a 26°C, com máxima próxima de 32°C. No Agreste chega até cerca de 35°C, e no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, onde o sol se faz mais presente, a máxima poderá variar entre 38°C e 40°C.

A umidade mínima nessas regiões mais secas se aproxima de 17-20%, um nível que exige atenção com hidratação e exposição solar.

Com esse cenário, a dica é aproveitar o dia ao ar livre pela manhã ou no fim da tarde, quando o calor tende a ser mais ameno, e evitar atividades físicas intensas sob sol pleno no meio da tarde, especialmente no interior do estado.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Terça-feira (18) segue quente em Pernambuco, com chance de chuva fraca em áreas isoladas
Comissão denuncia conflitos territoriais no Nordeste durante painel sobre energias renováveis na COP30
MEIO AMBIENTE

Comissão denuncia conflitos territoriais no Nordeste durante painel sobre energias renováveis na COP30

Compartilhe

Tags