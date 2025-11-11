fechar
Pernambuco | Notícia

Decoração natalina do Palácio da Justiça é inaugurada no Centro do Recife

Prédio se transformou em uma tela de sonhos, com laços e faixas flutuando como fitas de um presente, envolvido por uma iluminação cênica

Por JC Publicado em 11/11/2025 às 21:03
A iluminação especial está proporcionando ainda mais beleza ao Palácio da Justiça, prédio tombado pela Fundarpe e pelo Iphan
A iluminação especial está proporcionando ainda mais beleza ao Palácio da Justiça, prédio tombado pela Fundarpe e pelo Iphan - Ivaldo Reges | Inova Propaganda

Clique aqui e escute a matéria

O Palácio da Justiça, sede do Judiciário estadual, inaugurou sua decoração natalina nesta terça-feira (11). Localizado na Praça da República, no Recife, o prédio se transformou em uma tela de sonhos, com laços e faixas flutuando como fitas de um presente, cuidadosamente envolvido por uma iluminação cênica, nas cores dourado e vermelho, que remetem ao espírito natalino. O projeto foi desenvolvido pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) do TJPE.

Ao inaugurar a iluminação, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto falou do sentimento trazido pelo espírito natalino. “Estamos mais uma vez apresentando a iluminação de Natal do belo Palácio da Justiça. Além de deixarmos a sede do Tribunal ainda mais bonita para a população pernambucana, tudo isso é um convite à reflexão. É momento para todos nós pensarmos nas atitudes que tomamos durante todo o ano", afirmou o magistrado.

DECORAÇÃO NATALINA

No acesso da entrada principal, foi criado um portal de boas-vindas, proporcionando um ambiente de calor e acolhimento, um convite para vivenciar a plenitude deste tempo festivo. Ali, uma árvore tridimensional cercada de luzes e decorada com presentes irradiará a magia do Natal. No jardim, as árvores centenárias da Rua do Imperador, ganharam um manto de cordões de microlâmpadas, criando um ambiente de encantamento.

A iluminação especial está proporcionando ainda mais beleza ao Palácio da Justiça, prédio tombado pela Fundarpe e pelo Iphan. Projetada pelo arquiteto Giacomo Palumbo, com a colaboração de Evaristo de Sá, a atual sede da justiça estadual teve sua pedra fundamental lançada em 2 de julho de 1924, em meio às comemorações pelo centenário da Confederação do Equador, durante o governo de Sérgio Loreto e a administração do des. Abdias de Oliveira, presidente do então Superior Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Ao terminar o seu governo, Sérgio Loreto deixou a obra ainda no pavimento térreo. Em 1926, o trabalho foi paralisado, somente sendo retomado dois anos depois, no governo de Estácio Coimbra. A Justiça Estadual finalmente passava a contar com uma sede própria e o Recife ganhava mais um belo cartão postal.

 

 
 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco
Editorial JC: Entre o plano e a realidade
ORÇAMENTO PÚBLICO

Editorial JC: Entre o plano e a realidade

Compartilhe

Tags