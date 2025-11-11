Decoração natalina do Palácio da Justiça é inaugurada no Centro do Recife
Prédio se transformou em uma tela de sonhos, com laços e faixas flutuando como fitas de um presente, envolvido por uma iluminação cênica
O Palácio da Justiça, sede do Judiciário estadual, inaugurou sua decoração natalina nesta terça-feira (11). Localizado na Praça da República, no Recife, o prédio se transformou em uma tela de sonhos, com laços e faixas flutuando como fitas de um presente, cuidadosamente envolvido por uma iluminação cênica, nas cores dourado e vermelho, que remetem ao espírito natalino. O projeto foi desenvolvido pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) do TJPE.
Ao inaugurar a iluminação, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto falou do sentimento trazido pelo espírito natalino. “Estamos mais uma vez apresentando a iluminação de Natal do belo Palácio da Justiça. Além de deixarmos a sede do Tribunal ainda mais bonita para a população pernambucana, tudo isso é um convite à reflexão. É momento para todos nós pensarmos nas atitudes que tomamos durante todo o ano", afirmou o magistrado.
DECORAÇÃO NATALINA
No acesso da entrada principal, foi criado um portal de boas-vindas, proporcionando um ambiente de calor e acolhimento, um convite para vivenciar a plenitude deste tempo festivo. Ali, uma árvore tridimensional cercada de luzes e decorada com presentes irradiará a magia do Natal. No jardim, as árvores centenárias da Rua do Imperador, ganharam um manto de cordões de microlâmpadas, criando um ambiente de encantamento.
A iluminação especial está proporcionando ainda mais beleza ao Palácio da Justiça, prédio tombado pela Fundarpe e pelo Iphan. Projetada pelo arquiteto Giacomo Palumbo, com a colaboração de Evaristo de Sá, a atual sede da justiça estadual teve sua pedra fundamental lançada em 2 de julho de 1924, em meio às comemorações pelo centenário da Confederação do Equador, durante o governo de Sérgio Loreto e a administração do des. Abdias de Oliveira, presidente do então Superior Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Ao terminar o seu governo, Sérgio Loreto deixou a obra ainda no pavimento térreo. Em 1926, o trabalho foi paralisado, somente sendo retomado dois anos depois, no governo de Estácio Coimbra. A Justiça Estadual finalmente passava a contar com uma sede própria e o Recife ganhava mais um belo cartão postal.