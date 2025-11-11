Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a Apac e o Inmet, o tempo segue firme no interior, mas há previsão de chuva fraca nas áreas da Mata e Região Metropolitana

Clique aqui e escute a matéria

O tempo muda levemente em Pernambuco nesta terça-feira (11), com possibilidade de chuva fraca a isolada na faixa litorânea, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão aponta precipitação leve nas regiões Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, enquanto o Agreste e o Sertão permanecem com céu parcialmente nublado e sem registro de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue sob influência de massa de ar quente e úmida, o que mantém o calor durante o dia, especialmente no interior, e aumenta a sensação de abafamento no litoral.

Temperaturas nesta terça (11)

Em Recife, os termômetros variam entre 26 °C e 31 °C, com umidade entre 85% e 45%. Em Vitória de Santo Antão, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 31 °C, com períodos de céu nublado.

Carpina deve registrar 21 °C a 31 °C, enquanto em Caruaru, no Agreste, a variação fica entre 18 °C e 32 °C, com tempo firme.

No Sertão, as temperaturas continuam elevadas: Serra Talhada marca 19 °C a 36 °C, e Petrolina, 21 °C a 35 °C, ambas com sol predominante e baixa umidade no período da tarde.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

