Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco
Segundo a Apac e o Inmet, o tempo segue firme no interior, mas há previsão de chuva fraca nas áreas da Mata e Região Metropolitana
O tempo muda levemente em Pernambuco nesta terça-feira (11), com possibilidade de chuva fraca a isolada na faixa litorânea, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
A previsão aponta precipitação leve nas regiões Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, enquanto o Agreste e o Sertão permanecem com céu parcialmente nublado e sem registro de chuva.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue sob influência de massa de ar quente e úmida, o que mantém o calor durante o dia, especialmente no interior, e aumenta a sensação de abafamento no litoral.
Temperaturas nesta terça (11)
Em Recife, os termômetros variam entre 26 °C e 31 °C, com umidade entre 85% e 45%. Em Vitória de Santo Antão, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 31 °C, com períodos de céu nublado.
Carpina deve registrar 21 °C a 31 °C, enquanto em Caruaru, no Agreste, a variação fica entre 18 °C e 32 °C, com tempo firme.
No Sertão, as temperaturas continuam elevadas: Serra Talhada marca 19 °C a 36 °C, e Petrolina, 21 °C a 35 °C, ambas com sol predominante e baixa umidade no período da tarde.