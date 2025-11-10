fechar
Mundo | Notícia

Nicolas Sarkozy sai da prisão em Paris após conseguir liberdade condicional

Ex-presidente francês recebeu liberdade condicional menos de três semanas após ter começado a cumprir pena de cinco anos por conspiração criminosa

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/11/2025 às 21:45 | Atualizado em 10/11/2025 às 21:54
Nicolas Sarkozy, sai da prisão em Paris após conseguir liberdade condicional
Nicolas Sarkozy, sai da prisão em Paris após conseguir liberdade condicional - CHRISTOPHE ENA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Nicolas Sarkozy foi libertado da prisão nesta segunda-feira, 10, após um tribunal de apelações de Paris conceder ao ex-presidente francês liberdade condicional sob supervisão judicial, menos de três semanas depois de ter começado a cumprir uma pena de cinco anos por conspiração criminosa em um esquema para financiar sua campanha eleitoral de 2007 com fundos da Líbia.

Sarkozy, de 70 anos, saiu da prisão de La Santé de carro e logo em seguida entrou rapidamente em sua casa, na zona oeste de Paris.

A breve cena contrastou com sua prisão pública, 20 dias antes, quando caminhou de mãos dadas com sua esposa, a ex-supermodelo Carla Bruni-Sarkozy, por um beco perto de sua casa, acenando para seus simpatizantes.

O ex-presidente, que nega qualquer irregularidade, está proibido de deixar o território francês e de entrar em contato com algumas pessoas, incluindo réus e testemunhas no caso, afirmou o tribunal.

Espera-se que o julgamento do recurso ocorra posteriormente, possivelmente na primavera.

