Após o incêndio em um dos espaços da COP30, os 35 pacientes atendidos já foram liberados

O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e pela organização da assistência durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), informou neste domingo (23) que todas as 35 pessoas atendidas em razão do incêndio ocorrido na Zona Azul do evento, na última quinta-feira (20), já foram liberadas.

Os atendimentos foram relacionados à inalação de fumaça e a crises de ansiedade após o incidente. Não houve registro de vítimas com queimaduras.

O incêndio

Todos os pacientes foram acompanhados e monitorados pelas equipes de saúde municipal, estadual e federal. O CIOCS é coordenado pelo Ministério da Saúde, em parceria com equipes do estado e do município.

O foco do incêndio se deu no Pavilhão dos Países, próximo ao estande da China, que fica a poucos metros da entrada principal da COP30. As chamas começaram no material que reveste os estandes e rapidamente consumiu a cobertura de pano.

Logo após o início do incêndio, os seguranças da COP30 iniciaram procedimento de evacuação do local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará, que possui uma base em frente ao local e que atendeu a ocorrência, disse que o fogo foi controlado em seis minutos. Foram usados 244 extintores, mangueira e um efetivo de 56 agentes.

As causas ainda serão investigadas, mas a suspeita é que o incêndio tenha sido causado por algum equipamento eletrônico, segundo a corporação.