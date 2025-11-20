Incêndio na Cop30 atrasa negociações e leva 21 pessoas a atendimento médico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Ministério da Saúde, 21 pessoas foram atendidas, por inalação de fumaça e crise de ansiedade. Não houve casos graves

Um incêndio atingiu parte das instalações da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), na tarde desta quinta-feira, 20, em Belém. A organização da conferência orientou a evacuação às pressas, com correria e empurra-empurra.

De acordo com o Ministério da Saúde, 21 pessoas foram atendidas, por inalação de fumaça e crise de ansiedade. Não houve casos graves.

Bombeiros foram até o local para controlar o incêndio - as labaredas de fumaça podiam ser vistas à distância, segundo relatos de moradores de Belém nas redes sociais.

Trabalhos interrompidos

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e a UNFCCC, braço focado em clima da ONU, cancelou qualquer atividade no plenário na noite da quinta-feira, 20.

As sessões plenárias serão retomadas nesta sexta, com acesso a todas as partes e também observadores.

Em comunicado aos participantes, a presidência e a UNFCCC também informaram que, assim que for possível, as atividades oficiais serão retomadas somente para a conclusão de reuniões de grupos que foram interrompidas pelo incêndio.

No texto conjunto, a presidência da COP30 e o secretariado afirmam que trabalham para "finalizar um plano para a retomada das atividades da COP, que será focado nas negociações, assim que o local tiver sido completamente avaliado e considerado totalmente seguro pelas autoridades de incêndio e de saúde".

Confecção da carta final de Belém

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), João Paulo Capobianco, disse que o incêndio "não vai ter impacto, as pessoas estão todas muito mobilizadas, há uma expectativa de aprovação de um documento bastante consistente e nossa expectativa é que as delegações continuem atuando firmemente", disse o secretário, em entrevista à GloboNews.

Capobianco lembrou que a COP30 vai até a noite desta sexta-feira, 21, mas pode ser prolongada se for necessário para avançar nas negociações. Ele lembrou, ainda, que grande parte das tratativas ocorre fora das salas, e disse que a expectativa é de volta ao normal "rapidamente."

O Brasil tenta encaminhar uma negociação para que o evento termina com um calendário determinando prazos para que o planeja se afaste gradativamente dos combustíveis fósseis.

Críticas à instalações da Cop30

Na semana passada, a Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao governo brasileiro com duras críticas à segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30).

A reclamação foi encaminhada após uma tentativa de invasão da área azul, onde ocorrem as negociações climáticas, por manifestantes de um movimento indígena.

Em uma carta de três páginas, o secretário da UNFCCC (braço de clima da ONU), Simon Stiell, também cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais da Zona Azul, área onde ocorrem as negociações.