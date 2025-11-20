COP30: incêndio atinge pavilhão em área da Cúpula do Clima em Belém

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fogo atingiu estandes da Blue Zone da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém; Não há informações sobre feridos

*Com informações de Agência Brasil

Um incêndio atingiu parte das instalações da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), na tarde desta quinta-feira, 20, em Belém. A organização da conferência orientou a evacuação às pressas, com correria e empurra-empurra. Não há relatos sobre feridos.

Imagens iniciais mostram o fogo atingindo estandes, assim como de pessoas utilizando extintores de incêndio para apagar as chamas. Em uma das imagens, o fogo atinge lonas e instalações da East African Community. Bombeiros foram até o local para controlar o incêndio - as labaredas de fumaça podiam ser vistas a distância, segundo relatos de moradores de Belém nas redes sociais.

Incêndio atinge pavilhão da COP30, em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que as primeiras informações indicam que o fogo começou na área do stand da China. Segundo ele, as lonas do pavilhão são anti-chamas, o que impediu a propagação do fogo.

"Em breve vamos saber se os trabalhos recomeçarão aqui na Blue Zone ainda hoje ou a partir de amanhã", destacou Sabino.

Na semana passada, a Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao governo brasileiro com duras críticas à segurança e infraestrutura da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30). A reclamação foi encaminhada após uma tentativa de invasão da área azul, onde ocorrem as negociações climáticas, por manifestantes de um movimento indígena.

Em uma carta de três páginas, o secretário da UNFCCC (braço de clima da ONU), Simon Stiell, também cita problemas como a falta de ar-condicionado e vazamentos de água em alguns locais da Zona Azul, área onde ocorrem as negociações.