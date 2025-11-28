Sushi lovers: 4 endereços diferentes para saborear a culinária asiática no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estes restaurantes são verdadeiros convites para explorar sabores, texturas e experiências diferenciadas, em uma atmosfera super elegante e memorável

Clique aqui e escute a matéria

A cultura asiática no Recife vai muito além do clássico sushi.

A capital oferece desde balcões intimistas comandados por sushimen experientes até restaurantes contemporâneos que unem ingredientes refinados, técnicas modernas e influências de outras cozinhas.

Para os apaixonados por lâminas de peixe, rolls criativos e experiências nikkei, reunimos alguns endereços que se destacam pela proposta única e pelo cuidado em cada detalhe.

1. Yugo Premium

O Yugo oferece sabores bem elaborados em uma combinação única - Priscila Alcon

Um dos propósitos do elegante Yugo Premium é elevar a experiência gastronômica recifense a um nível de alta sofisticação.

Localizado na Zona Sul da capital, e com projeto do arquiteto Humberto Zirpoli, o restaurante oferece culinárias japonesa e contemporânea em um ambiente moderno e acolhedor.

A atmosfera intimista e moderna da Casa, com detalhes impecáveis - Priscila Alcon

O cardápio, assinado pelo chef consultor Claudemir Barros, traz técnicas refinadas e pratos autorais, como o Polvo Laqueado no Teriyaki (R$ 89) e o Tornedor em Crosta de Gergelim ao Molho de Ostras (R$ 89).

Já o menu japonês vive uma nova fase sob o comando do sushi chef Francisco Acioly, e apresenta opções como carpaccios, tiraditos, makimonos e tempurá de shisô.

O à la carte oferece uma extensa variedade de peixes e preparos - Priscila Alcon

Sob a direção de Paula Lefki e Thiago Macedo, o Yugo Premium também oferece menu executivo em três etapas todos os dias (a partir de R$ 59,90) e conta com um mezanino para eventos especiais.

Tudo isso em uma experiência completa marcada pela singularidade e o alto padrão.

Sofisticadas culinárias japonesa e contemporânea no Yugo Premium - Priscila Alcon

Serviço

Yugo Premium

Rua Ribeiro de Brito, 458, Boa Viagem

Almoço - 11h30 às 15h30, diariamente; Jantar - 18h às 23h30, Domingo a quinta; 18h às 00h, Sexta e Sábado

Instagram: @yugo.premium

Reservas: 81 98868-0544



2. Jolu Sushi

O ambiente convidativo do Jolu, com atmosfera elegante e delicada - @victormuzzii

Com uma unidade em Candeias desde 2014 e outra no Pina desde 2020, o Jolu se consolidou pela alta qualidade, com uma culinária japonesa leve, fresca e nutritiva.

A Casa aposta em refeições visualmente caprichadas, preparadas com ingredientes de alto padrão e acompanhadas por um atendimento sempre acolhedor.

Uma das melhores escolhas da Casa é o Combinado de 43 peças - @victormuzzii

Para uma primeira visita, não pode faltar o Combinado de 43 peças, carro-chefe da casa, que tem uma apresentação impecável (R$ 209,90).

Também ganham destaque as entradas frias, como o Black Salmon (R$ 72,90), o Tuna Tataki (R$ 52,90) e o Ceviche (R$ 57,90).

O impecável Black Salmon, com lâminas frescas muito saborosas - @victormuzzii

Isso tudo além dos pratos autorais, a exemplo do Êxtase Jolu (R$ 57,90), que traz o toque criativo para quem busca uma experiência diferente dentro da culinária oriental.

O Êxtase Jolu, com creme de camarão thai e arroz japonês - @victormuzzii

Serviço

Jolu Sushi

Rua Capitão Rebelinho, 734, Pina, Recife | Av. Bernardo Vieira de Melo, 4257, Candeias, Recife

Todos os dias, das 17h às 23h

Instagram: @jolusushi

Reservas: 81 97109.0620



3. Kojima



O Combinado 1, servido com 09 sashimis, 06 niguiri/sushi e 02 makimonos - Reprodução/@restaurantekojima

Mais que um restaurante, uma experiência. Esse é o lema do Kojima, que tem cada detalhe pensado para acolher e proporcionar sabores únicos e marcantes.



Cada peça é selecionada para garantir o frescor e elevar a experiência gastronômica dos visitantes.

Alguns dos clássicos são o Tiradito de Vieira (R$ 70) e o Carpaccio de Salmão Trufado (R$ 97).

O Carpaccio de Salmão Trufado, com visual belo e sabor marcante - Reprodução/@restaurantekojima

Entre os especiais, está o Combinado du Chef (servido com 20 peças especiais, R$ 342).



A apresentação do Combinado du Chef encanta à primeira vista - Reprodução/@restaurantekojima

Há um destaque positivo para os drinks criativos que harmonizam bem com o cardápio completo. Entre eles, o Tropical Whiskey (Whiskey Jim Beam Bourbon, Grilled Pineapple, Syrup de Limão Siciliano, Schweppes e Maçã Verde, R$ 45)

O Tropical Whiskey, com uma combinaçaõ cítrica e o Jim Beam Bourbon - Reprodução/@restaurantekojima

Para os pratos contemporâneos, há opções de Filé, Robalo, Camarões, entre outros.

Serviço

Kojima

Rua Vicência 85, Pina, Boa Viagem, Recife

Instagram: @restaurantekojima

Reservas: 81 3328-3585



4. Yokocho Izakaya e Sushi Bar

A Seleção Sushi, com sushis variados, preparados com iguarias escolhidas pelo chef e criações diárias - Reprodução/@yokocho.izakaya

Se você já passou pelo bairro da Torre e se encantou ao avistar um espaço intimista com luzes roxas e vermelhas, saiba que não foi o único.

Desde fevereiro de 2024, o novo Yokocho oferece uma imersão na atmosfera vibrante dos becos japoneses, com cores e criações que mesclam entre a tradição e a criatividade.

O Maguro, com tartar de atum e salmão, ovas, flor de sal e pimenta sriracha - Reprodução/@yokocho.izakaya

Como pedida obrigatória, recomendamos o Maguro (tartar de atum e salmão, ovas de ikura, ovas de massago com pimenta togarashi e flor de sal, com gema de ovo de codorna e pimenta sriracha, R$ 85) e o Ramen Filé Mignon (R$ 62).

O suculento e saboroso Ramen é um grande clássico da cultura asiática - Reprodução/@yokocho.izakaya

No destaque, há opções de Yakitori, Ussuzukuri, Pad Thai e Lo Mein. Já entre os combinados, uma grande pedida é o Combo Ginza, de 40 peças (R$ 188).

Para uma primeira visita, experimente algumas das sugestões da Casa:



Combinado do Chef

Gyoza

Pipoca de camarão



Bao de Camarão

Com 40 peças, o Combo Ginza é bem servido e variado - Reprodução/@yokocho.izakaya

Serviço

Yokocho Izakaya

Rua Padre Anchieta, 291, Recife

Domingo a Quarta-Feira (18h às 23h); Quinta a Sábado (18h à 00h)

Instagram e Reservas: @yokocho.izakaya

