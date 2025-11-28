Sushi lovers: 4 endereços diferentes para saborear a culinária asiática no Recife
Estes restaurantes são verdadeiros convites para explorar sabores, texturas e experiências diferenciadas, em uma atmosfera super elegante e memorável
A cultura asiática no Recife vai muito além do clássico sushi.
A capital oferece desde balcões intimistas comandados por sushimen experientes até restaurantes contemporâneos que unem ingredientes refinados, técnicas modernas e influências de outras cozinhas.
Para os apaixonados por lâminas de peixe, rolls criativos e experiências nikkei, reunimos alguns endereços que se destacam pela proposta única e pelo cuidado em cada detalhe.
1. Yugo Premium
Um dos propósitos do elegante Yugo Premium é elevar a experiência gastronômica recifense a um nível de alta sofisticação.
Localizado na Zona Sul da capital, e com projeto do arquiteto Humberto Zirpoli, o restaurante oferece culinárias japonesa e contemporânea em um ambiente moderno e acolhedor.
O cardápio, assinado pelo chef consultor Claudemir Barros, traz técnicas refinadas e pratos autorais, como o Polvo Laqueado no Teriyaki (R$ 89) e o Tornedor em Crosta de Gergelim ao Molho de Ostras (R$ 89).
Já o menu japonês vive uma nova fase sob o comando do sushi chef Francisco Acioly, e apresenta opções como carpaccios, tiraditos, makimonos e tempurá de shisô.
Sob a direção de Paula Lefki e Thiago Macedo, o Yugo Premium também oferece menu executivo em três etapas todos os dias (a partir de R$ 59,90) e conta com um mezanino para eventos especiais.
Tudo isso em uma experiência completa marcada pela singularidade e o alto padrão.
Serviço
Yugo Premium
Rua Ribeiro de Brito, 458, Boa Viagem
Almoço - 11h30 às 15h30, diariamente; Jantar - 18h às 23h30, Domingo a quinta; 18h às 00h, Sexta e Sábado
Instagram: @yugo.premium
Reservas: 81 98868-0544
2. Jolu Sushi
Com uma unidade em Candeias desde 2014 e outra no Pina desde 2020, o Jolu se consolidou pela alta qualidade, com uma culinária japonesa leve, fresca e nutritiva.
A Casa aposta em refeições visualmente caprichadas, preparadas com ingredientes de alto padrão e acompanhadas por um atendimento sempre acolhedor.
Para uma primeira visita, não pode faltar o Combinado de 43 peças, carro-chefe da casa, que tem uma apresentação impecável (R$ 209,90).
Também ganham destaque as entradas frias, como o Black Salmon (R$ 72,90), o Tuna Tataki (R$ 52,90) e o Ceviche (R$ 57,90).
Isso tudo além dos pratos autorais, a exemplo do Êxtase Jolu (R$ 57,90), que traz o toque criativo para quem busca uma experiência diferente dentro da culinária oriental.
Serviço
Jolu Sushi
Rua Capitão Rebelinho, 734, Pina, Recife | Av. Bernardo Vieira de Melo, 4257, Candeias, Recife
Todos os dias, das 17h às 23h
Instagram: @jolusushi
Reservas: 81 97109.0620
3. Kojima
Mais que um restaurante, uma experiência. Esse é o lema do Kojima, que tem cada detalhe pensado para acolher e proporcionar sabores únicos e marcantes.
Cada peça é selecionada para garantir o frescor e elevar a experiência gastronômica dos visitantes.
Alguns dos clássicos são o Tiradito de Vieira (R$ 70) e o Carpaccio de Salmão Trufado (R$ 97).
Entre os especiais, está o Combinado du Chef (servido com 20 peças especiais, R$ 342).
Há um destaque positivo para os drinks criativos que harmonizam bem com o cardápio completo. Entre eles, o Tropical Whiskey (Whiskey Jim Beam Bourbon, Grilled Pineapple, Syrup de Limão Siciliano, Schweppes e Maçã Verde, R$ 45)
Para os pratos contemporâneos, há opções de Filé, Robalo, Camarões, entre outros.
Serviço
Kojima
Rua Vicência 85, Pina, Boa Viagem, Recife
Instagram: @restaurantekojima
Reservas: 81 3328-3585
4. Yokocho Izakaya e Sushi Bar
Se você já passou pelo bairro da Torre e se encantou ao avistar um espaço intimista com luzes roxas e vermelhas, saiba que não foi o único.
Desde fevereiro de 2024, o novo Yokocho oferece uma imersão na atmosfera vibrante dos becos japoneses, com cores e criações que mesclam entre a tradição e a criatividade.
Como pedida obrigatória, recomendamos o Maguro (tartar de atum e salmão, ovas de ikura, ovas de massago com pimenta togarashi e flor de sal, com gema de ovo de codorna e pimenta sriracha, R$ 85) e o Ramen Filé Mignon (R$ 62).
No destaque, há opções de Yakitori, Ussuzukuri, Pad Thai e Lo Mein. Já entre os combinados, uma grande pedida é o Combo Ginza, de 40 peças (R$ 188).
Para uma primeira visita, experimente algumas das sugestões da Casa:
- Combinado do Chef
- Gyoza
- Pipoca de camarão
- Bao de Camarão