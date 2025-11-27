99Food chega ao Recife com R$ 100 milhões de investimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com cerca de 3.500 restaurantes já cadastrados em Recife, a previsão da empresa é chegar a 100 cidades até a metade do próximo ano

O Recife agora conta com a plataforma de delivery 99Food, fazendo parte da rede de serviços do aplicativo 99Pop. O programa já tem serviços de transporte, entrega e, agora, conta com a opção de pedir delivery de restaurantes locais.



O retorno da operação da 99Food no Brasil começou em abril e, dois meses depois, Goiânia/GO foi a primeira cidade a receber o serviço. Em apenas 45 dias, a plataforma registrou 1 milhão de entregas na capital goiana, resultado que incentivou a ampliação para outras cidades.



Desde então, a 99Food passou a operar em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Campinas, Belo Horizonte, Curitiba e, agora, no Recife.



Investimentos



A plataforma destinou R$ 2 bilhões ao primeiro ano de atividade da 99Food. Recife receberá mais de R$ 100 milhões em investimentos, com foco em fortalecer a marca, estimular o uso recorrente e consolidar o serviço na região metropolitana.



A previsão da empresa é chegar a 100 cidades até a metade do próximo ano, utilizando a capital pernambucana como uma sede estratégica e como referência para ajustes operacionais.



Promoções



A plataforma aposta em promoções para atrair novos usuários. Entre esses benefícios, estão: entrega grátis nos primeiros pedidos; cinco cupons que totalizam R$ 99 em descontos; e exigência de que os restaurantes pratiquem o mesmo preço cobrado no balcão.



Restaurantes



O retorno da 99Food ao mercado foi motivado por demandas de restaurantes que buscavam alternativas às plataformas concorrentes com taxas mais altas.

Até agora, cerca de 3.500 restaurantes já estão cadastrados na plataforma no Recife. A 99 oferece quatro modelos de contrato, incluindo opções sem comissão e sem mensalidade.



Entregadores



Os entregadores poderão atuar com transporte de passageiros (99 Moto), entrega de pacotes e com a 99Food.

Na fase inicial, a empresa garante pagamento de R$ 250 por dia para quem realizar 20 serviços, incluindo cinco entregas de comida. Recife já conta com mais de 32 mil entregadores cadastrados.



Tecnologia e segurança



A 99 destaca a eficiência das entregas como um diferencial competitivo. Em Goiânia, a média é de 28 minutos, abaixo da média nacional, que varia entre 35 e 37 minutos. Para alcançar esses resultados, a plataforma utiliza:



sistemas de despacho com raios menores;



mapas otimizados para motociclistas, com rotas baseadas em trânsito e zonas de risco;



atualização diária do tempo de preparo dos restaurantes para evitar atrasos e melhorar a qualidade da entrega.



Na área de segurança, a empresa investiu R$ 75 milhões em 2025. Entre as ferramentas, estão alertas de velocidade, telemetria avançada desenvolvida com o Instituto Mauá e relatórios de desempenho acompanhados de materiais educativos.



Condutores que descumprem padrões de segurança podem ser bloqueados temporária ou permanentemente. Todas as corridas são seguradas.



