RioMar Recife funciona em horário estendido nesta sexta-feira de Happy Friday

O empreendimento funciona a partir das 8h, com algumas lojas abrindo ainda mais cedo, às 7h. E o funcionamento será estendido até 23h nesta sexta (28)

O RioMar Recife funciona em horário especial nesta sexta-feira (28), marcada pela Happy Friday. O empreendimento funciona a partir das 8h, com algumas lojas abrindo ainda mais cedo, às 7h. E o funcionamento será estendido até 23h. No RioMar Recife, a campanha com oportunidades de compras traz descontos de até 70% em produtos de diversos segmentos.

As lojas âncoras, megalojas, satélites e quiosques, incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2, abrem das 8h às 23h. Entre as operações que vão abrir mais cedo, às 7h, estão Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, Le Biscuit, Renner, Ri Happy e PB Kids. Já a Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes, no Piso L3, funcionam das 9h às 23h.

No RioMar Recife, a campanha com oportunidades de compras traz descontos de até 70% em produtos de diversos segmentos - Vinicius Lubambo/Divulgação

A Happy Friday é a oportunidade ideal para antecipar as compras de fim de ano ou adquirir algum item que estava na lista de desejos. Ao longo do período da campanha, as oportunidades especiais serão ofertadas em diversas lojas do amplo mix do RioMar Recife, abrangendo diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços.

Horário de funcionamento

Na sexta-feira, 28 de novembro, dia que marca a Happy Friday nacionalmente, o RioMar Recife funciona em horário especial:

•Âncoras, Megalojas, Satélites e Quiosques (Incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2) – 8h às 23h

•Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3) – 9h às 23h

A Happy Friday é a oportunidade ideal para antecipar as compras de fim de ano ou adquirir algum item que estava na lista de desejos - Heudes Regis/Divulgação

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.