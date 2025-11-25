Agenda TGI 2026 debate transformações do "novo mundo híbrido" e apresenta projeções para o próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento ocorre em 25 de novembro, no Teatro RioMar, e traz balanço econômico, político e social de 2025

Clique aqui e escute a matéria

A 27ª edição da Agenda TGI - Painel 2026 será realizada no dia 25 de novembro, às 19h, no Teatro RioMar Recife, e terá como foco o impacto das transformações globais que vêm moldando o chamado “novo mundo híbrido”.

O encontro, promovido pela TGI Consultoria em correalização com a Revista Algomais, colocará em debate os contrastes que definem a atualidade, como a convivência entre real e virtual, público e privado e fatos e opiniões.

O evento será conduzido pelos consultores e sócios da TGI, Francisco Cunha e Fábio Menezes.

Apresentações

Francisco apresentará um balanço dos principais acontecimentos de 2025 e discutirá tendências econômicas, sociais e políticas para 2026, com análises que abrangem o cenário internacional, o Brasil e os contextos regional, estadual e municipal.

Segundo ele, o painel vai abordar um ambiente global marcado pela combinação de desafios climáticos, avanços tecnológicos acelerados, movimentos de desglobalização e uma nova configuração geopolítica.

“Vamos conversar sobre o novo mundo híbrido, aquele da conexão fragmentada, que mistura mudanças climáticas com revolução tecnológica; desglobalização com uma nova guerra fria, chamada de 2.0, na qual o multilateralismo dá lugar à nova polarização EUA e China. Tudo isso com reflexos no Brasil, em Pernambuco e no Recife”, destaca.

Agência TGI

A Agenda TGI é reconhecida por reunir líderes empresariais, gestores públicos e especialistas interessados em compreender os cenários futuros e formular estratégias para o ano seguinte.



