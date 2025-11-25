fechar
Pernambuco | Notícia

Show beneficente em homenagem a Dom Hélder Câmara acontece nesta quinta

A festa, que acontece às 17h na Casa Estação da Luz, conta com a presença de vários artistas, como Nena Queiroga, Clara Sobral e muitos outros

Por Anaís Coelho Publicado em 25/11/2025 às 16:54
Casa Estação da Luz, em Olinda
Casa Estação da Luz, em Olinda - CAMILA LEÃO/DIVULGAÇÃO

Nesta quinta-feira (27), o show “Dom da Alegria” vai animar a Casa Estação da Luz, em Olinda. A festa, que conta com a presença dos admiradores do Servo de Deus Dom Helder Câmara, vai ser comandada pelo show de Clara Sobral, em clima de carnaval.

A artista vai receber outros músicos que prestarão homenagem a Dom Hélder, como Nena Queiroga, Eugene Lamy e Bella Schineider, Rubens Mendes, Marrom Brasileiro e o Bloco da Saudade.

O show começa às 17h e o ingresso, que custa R$ 120, está disponível no Sympla. Toda a renda vai ser revertida para pagar as despesas de final de ano do IDHeC: Centro de Documentação, Memorial Dom Helder Câmara e Casa de Frei Francisco.

