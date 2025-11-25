Show beneficente em homenagem a Dom Hélder Câmara acontece nesta quinta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A festa, que acontece às 17h na Casa Estação da Luz, conta com a presença de vários artistas, como Nena Queiroga, Clara Sobral e muitos outros

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (27), o show “Dom da Alegria” vai animar a Casa Estação da Luz, em Olinda. A festa, que conta com a presença dos admiradores do Servo de Deus Dom Helder Câmara, vai ser comandada pelo show de Clara Sobral, em clima de carnaval.

A artista vai receber outros músicos que prestarão homenagem a Dom Hélder, como Nena Queiroga, Eugene Lamy e Bella Schineider, Rubens Mendes, Marrom Brasileiro e o Bloco da Saudade.

O show começa às 17h e o ingresso, que custa R$ 120, está disponível no Sympla. Toda a renda vai ser revertida para pagar as despesas de final de ano do IDHeC: Centro de Documentação, Memorial Dom Helder Câmara e Casa de Frei Francisco.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC