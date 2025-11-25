fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Terça-feira (25) será de tempo estável em Pernambuco, com calor forte no Sertão e variação de nuvens no Agreste

Pernambuco terá terça-feira de sol predominante, poucas nuvens e calor intenso no interior, enquanto a faixa litorânea sem previsão de chuva

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 7:15
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A terça-feira (25) deve ser de tempo estável em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com predomínio de sol, ausência de chuva e forte calor no interior, enquanto o litoral mantém sensação abafada ao longo do dia.

Apesar da estabilidade, a sensação tende a ser abafada na Região Metropolitana, enquanto o Sertão segue sob forte calor e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.

Leia Também

Temperaturas

Na Região Metropolitana e Mata Norte, o dia será de sol com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Recife amanhece úmido, com mínimas entre 22°C e 23°C e máxima de 31°C, além de sensação de abafamento pela manhã. A Mata Sul segue padrão semelhante, com máxima próxima de 30°C.

No Agreste, Caruaru registra mínima de 19°C e máxima de 30°C, com umidade elevada ao amanhecer, caindo pela tarde. O céu varia entre parcialmente nublado e claro.

Já no Sertão, Serra Talhada tem mínima de 20°C e máxima de 39°C, e a umidade pode cair a 15%. Petrolina registra mínima de 22°C e máxima de 38°C, com tempo seco predominante ao longo do dia.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco
Neoenergia Pernambuco lança campanha com descontos para clientes com contas em atraso em todo o Estado
Débitos

Neoenergia Pernambuco lança campanha com descontos para clientes com contas em atraso em todo o Estado

Compartilhe

Tags