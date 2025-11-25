Previsão do tempo: Terça-feira (25) será de tempo estável em Pernambuco, com calor forte no Sertão e variação de nuvens no Agreste
Pernambuco terá terça-feira de sol predominante, poucas nuvens e calor intenso no interior, enquanto a faixa litorânea sem previsão de chuva
A terça-feira (25) deve ser de tempo estável em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com predomínio de sol, ausência de chuva e forte calor no interior, enquanto o litoral mantém sensação abafada ao longo do dia.
Apesar da estabilidade, a sensação tende a ser abafada na Região Metropolitana, enquanto o Sertão segue sob forte calor e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.
Temperaturas
Na Região Metropolitana e Mata Norte, o dia será de sol com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Recife amanhece úmido, com mínimas entre 22°C e 23°C e máxima de 31°C, além de sensação de abafamento pela manhã. A Mata Sul segue padrão semelhante, com máxima próxima de 30°C.
No Agreste, Caruaru registra mínima de 19°C e máxima de 30°C, com umidade elevada ao amanhecer, caindo pela tarde. O céu varia entre parcialmente nublado e claro.
Já no Sertão, Serra Talhada tem mínima de 20°C e máxima de 39°C, e a umidade pode cair a 15%. Petrolina registra mínima de 22°C e máxima de 38°C, com tempo seco predominante ao longo do dia.