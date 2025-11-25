Previsão do tempo: Terça-feira (25) será de tempo estável em Pernambuco, com calor forte no Sertão e variação de nuvens no Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambuco terá terça-feira de sol predominante, poucas nuvens e calor intenso no interior, enquanto a faixa litorânea sem previsão de chuva

Clique aqui e escute a matéria

A terça-feira (25) deve ser de tempo estável em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com predomínio de sol, ausência de chuva e forte calor no interior, enquanto o litoral mantém sensação abafada ao longo do dia.

Apesar da estabilidade, a sensação tende a ser abafada na Região Metropolitana, enquanto o Sertão segue sob forte calor e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.

Colisão entre ônibus e carreta deixa feridos e mobiliza operação de resgate na BR-232 em Bonança

Prefeito João Campos foca em agenda com investimento milionário e novidades de programas sociais Leia Também

Temperaturas

Na Região Metropolitana e Mata Norte, o dia será de sol com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Recife amanhece úmido, com mínimas entre 22°C e 23°C e máxima de 31°C, além de sensação de abafamento pela manhã. A Mata Sul segue padrão semelhante, com máxima próxima de 30°C.

No Agreste, Caruaru registra mínima de 19°C e máxima de 30°C, com umidade elevada ao amanhecer, caindo pela tarde. O céu varia entre parcialmente nublado e claro.

Já no Sertão, Serra Talhada tem mínima de 20°C e máxima de 39°C, e a umidade pode cair a 15%. Petrolina registra mínima de 22°C e máxima de 38°C, com tempo seco predominante ao longo do dia.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

