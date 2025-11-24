Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apac prevê chuva fraca no litoral nesta segunda, enquanto o Inmet mantém alertas de calor e baixa umidade no interior do estado. Confira

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta que esta segunda-feira (24) será marcada por chuva fraca nas regiões Mata Norte, Metropolitana e Mata Sul, enquanto o Agreste e o Sertão seguem sem chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), interior de Pernambuco continua com calor intenso, especialmente no Sertão, indicando tendência de alta nas máximas.

Temperaturas

As temperaturas desta segunda reforçam o contraste entre litoral úmido e interior aquecido. No Recife, a mínima registrada é de 23ºC, enquanto a máxima chega a 32ºC. Em Caruaru, o dia começa com 18ºC e alcança 33ºC.

Já no Sertão, cidades como Petrolina chegam aos 36ºC durante a tarde, apesar da madrugada mais amena. A umidade segue elevada no período da manhã, mas cai significativamente no interior ao longo do dia.

A Apac reforça que sua previsão desta segunda indica apenas instabilidade fraca, sem expectativa de volumes significativos de chuva.

Já o Inmet mantém o alerta para calor e baixa umidade em regiões do interior, cenário que deve persistir ao longo da semana.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

