Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Chuva fraca no litoral e calor forte no Sertão marcam a segunda-feira (24) em Pernambuco

Apac prevê chuva fraca no litoral nesta segunda, enquanto o Inmet mantém alertas de calor e baixa umidade no interior do estado. Confira

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 6:50
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta que esta segunda-feira (24) será marcada por chuva fraca nas regiões Mata Norte, Metropolitana e Mata Sul, enquanto o Agreste e o Sertão seguem sem chuva.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), interior de Pernambuco continua com calor intenso, especialmente no Sertão, indicando tendência de alta nas máximas.

Temperaturas

As temperaturas desta segunda reforçam o contraste entre litoral úmido e interior aquecido. No Recife, a mínima registrada é de 23ºC, enquanto a máxima chega a 32ºC. Em Caruaru, o dia começa com 18ºC e alcança 33ºC.

Já no Sertão, cidades como Petrolina chegam aos 36ºC durante a tarde, apesar da madrugada mais amena. A umidade segue elevada no período da manhã, mas cai significativamente no interior ao longo do dia.

A Apac reforça que sua previsão desta segunda indica apenas instabilidade fraca, sem expectativa de volumes significativos de chuva.

Já o Inmet mantém o alerta para calor e baixa umidade em regiões do interior, cenário que deve persistir ao longo da semana.

