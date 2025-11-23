fechar
Artigo | Notícia

Em defesa da cultura e da preservação do patrimônio histórico

O primeiro cargo que ocupei foi o de presidente da Fundarpe....Preservar o patrimônio histórico é defender a nacionalidade!...........

Por ROBERTO PEREIRA Publicado em 23/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 23/11/2025 às 16:13
Manuel Bandeira, poeta
Manuel Bandeira, poeta - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Ao assumir a Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras, na vaga deixada pelo brilhante escritor Marcos Vilaça, escolhi como tema o título em epígrafe. Sempre que possível, pretendo tratar deste assunto, movido pela ideia-força de incentivar, em Pernambuco, a preservação de nossa cultura, tanto material quanto imaterial.

Na minha trajetória de gestor público, o primeiro cargo que ocupei foi o de presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), entidade vinculada à Secretaria de Turismo e Cultura do Estado.

Ali tive o privilégio de trabalhar sob a liderança do poeta e acadêmico Francisco Bandeira de Mello, o querido Bandeirinha: um gestor admirável, não apenas pelo vasto conhecimento, mas também pela liderança gentil e educada e pelo caráter ilibado. Honra e ética colocadas a serviço do nosso Estado.

Aprendi, desde cedo, a importância de restaurar monumentos, sobrados, casarões, igrejas e fortes — sempre procurando dar uso adequado ao imóvel recuperado, pois tanto o mau uso quanto o desuso representam graves inimigos da preservação.

Alguns exemplos tornaram-se notáveis pelo êxito e pela possível perenidade de suas ações. Um deles foi o da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Velha, situada às margens do Canal de Santa Cruz, ao sul de Itamaracá, cuja origem remonta ao século XVI, segundo a tradição local.

Na Igreja foi criado um centro de produção de artesanato que destacava a atividade das doceiras de Itamaracá. Em uma só iniciativa, consagramos a cultura material — pela restauração da igreja — e a cultura imaterial — pelo fortalecimento do artesanato —, além de gerar um ponto turístico muito demandado, especialmente pelos próprios pernambucanos.

Outra experiência marcante deu-se por ocasião das comemorações do centenário do poeta Manuel Bandeira, autor do célebre poema Vou embora pra Pasárgada. Em 19 de abril de 1986, inauguramos o Espaço Pasárgada, após a restauração da casa situada na Rua da União, 263, imortalizada no poema Evocação do Recife por ter sido residência do avô do poeta e cenário de momentos significativos de sua infância.

A concepção do espaço nasceu da criatividade de Audálio Alves e Fernando Araújo, que imaginaram, com sensibilidade e profundo amor pela pernambucanidade, um centro cultural dedicado à memória bandeiriana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A arquiteta Dalva Regina Vila Nova Ferreira assumiu o projeto arquitetônico, enquanto Flávio Rodrigues conduziu as obras de engenharia. A casa — jamais esquecida por Bandeira — foi tombada pelo Governo do Estado e posteriormente adquirida pela Fundarpe, graças à generosidade da então proprietária, Mariana Livramento Carneiro da Cunha, e ao empenho do procurador Carlos Alberto da Silva.

O Espaço Pasárgada, restaurado, mobiliado e devidamente instalado, passou a reverenciar a memória do poeta, ao mesmo tempo em que abriu caminhos para múltiplas atividades: serviço de informação, cadastro de poetas pernambucanos vivos e falecidos, mostra permanente de poesia produzida no Estado, galeria de Manuel Bandeira e de outros poetas, com fotos, documentos e relíquias, além de uma oficina tipográfica aberta àqueles que desejassem imprimir livremente suas obras.

A entidade, como se vê, propôs-se a colocar a poesia ao alcance do povo e a estimular a criação literária. O Espaço Pasárgada recebeu, à época, reconhecimento nacional, sendo destacado como empreendimento pioneiro no País.

Cito ainda, a título de exemplo, a restauração da Casa de Oliveira Lima, outra obra realizada sob a égide da Fundarpe durante minha gestão. Projetada por seus técnicos, a intervenção adequou o monumento a três funções distintas: (a) continuidade da sede do Conselho Estadual de Cultura; (b) implantação de um museu-ambiente representativo de uma residência patriarcal urbana do Recife oitocentista; e (c) instalação de uma biblioteca especializada em obras de referência sobre Pernambuco.

Atualmente, o edifício abriga os três conselhos ligados à Secretaria Estadual de Cultura: o de Preservação do Patrimônio Cultural, o de Ação Cultural e o de Audiovisuais.

Percebe-se, com nitidez, que esses três monumentos citados se mantêm ativos e bem conservados justamente porque estão ocupados e têm funções definidas, sendo o uso deles o segredo à preservação.

Registro, mais uma vez, um apelo que venho reiterando há anos: Pernambuco, tão rico em valores culturais, precisa instituir, nas escolas estaduais e municipais, a disciplina de educação patrimonial.

Quanto à cultura imaterial — verdadeira argamassa da sociedade —, seu segredo reside no fomento e na difusão. O Estado dispõe de mecanismos importantes de preservação, como o Funcultura e o programa Patrimônio Vivo. As manifestações folclóricas, em especial as relacionadas aos grandes ciclos — Carnaval, São João e Natal — continuam a merecer atenção dos poderes públicos.

Soma-se a isso as Leis Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, que chegou em hora oportuna para impulsionar ações culturais, com ênfase especial na cultura imaterial, além da Leis Rouanet e a de Audiovisual.

Preservar o patrimônio histórico é defender a nacionalidade!

Roberto Pereira, membro efetivo e benemérito do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano; do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana; da Academia de Artes e Letras de Goiana; da Academia Brasileira de Eventos e Turismo; e da Academia Pernambucana de Letras.

 

Leia também

Recife avança na implantação de parque alagável no Campo do Sena, no Barro
DRENAGEM

Recife avança na implantação de parque alagável no Campo do Sena, no Barro
Horóscopo 24/11: Inicie a semana com energia! Sua disposição garante excelentes resultados no trabalho
Astrologia

Horóscopo 24/11: Inicie a semana com energia! Sua disposição garante excelentes resultados no trabalho

Compartilhe

Tags