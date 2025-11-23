Recife avança na implantação de parque alagável no Campo do Sena, no Barro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço atualmente utilizado como campo de futebol será rebaixado para funcionar como reservatório de águas pluviais em períodos de chuva intensa

O Recife está avançando na implantação do Parque Alagável do Campo do Sena, no bairro do Barro, equipamento que integra o conjunto de obras de macrodrenagem da bacia do Tejipió. A intervenção, que ocupa mais de 23 mil m², atingiu 63% de execução e tem investimento de R$ 3,4 milhões.

O espaço, atualmente utilizado como campo de futebol, será rebaixado para funcionar como reservatório temporário de águas pluviais em períodos de chuva intensa.

A estrutura terá capacidade para armazenar cerca de 1.510,88 m³, volume equivalente ao de aproximadamente 1.500 caixas d’água de mil litros. Nos dias sem precipitação, o campo seguirá disponível ao uso da comunidade.

Já em eventos de maior intensidade, o alagamento controlado atuará como área de amortecimento, reduzindo o pico de vazão e facilitando o escoamento.

O parque inclui ainda deck, guarda-corpo, arquibancada, iluminação, brinquedos e paisagismo. A pista de cooper de 400 metros está com 90% das obras concluídas.

Campo do Sena, no Barro, passa por transformação com implantação de parque alagável - Ivison Gambarra/Prefeitura do Recife

A iniciativa foi planejada para mitigar alagamentos sazonais, ampliar áreas verdes e reorganizar um espaço já existente para fins de drenagem. Os serviços começaram em março deste ano e integram a segunda etapa do projeto de macrodrenagem do Barro.

A primeira fase realizou o alargamento de 850 metros do Rio Tejipió. A prefeitura prevê ainda o alargamento de mais dois quilômetros do leito, entre a garagem da Metropolitana e a Avenida Recife, somando ações de drenagem e qualificação urbana.

“Em vez de a água invadir a casa das pessoas, ela fica retida aqui, ajudando a proteger a cidade. A obra segue em ritmo acelerado e, nos próximos meses, vamos inaugurar o primeiro grande parque alagável do Rio Tejipió. Este é apenas o início da caminhada. Muitas outras intervenções virão para garantirmos uma drenagem mais eficiente em toda a bacia do Tejipió. Isso inclui grandes avenidas, como a Mascarenhas de Morais e a Avenida Recife. É um conjunto de ações de médio porte que vai proporcionar uma solução de grande impacto para toda a bacia, afirmou o prefeito João Campos".