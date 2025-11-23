Recife avança na implantação de parque alagável no Campo do Sena, no Barro
Espaço atualmente utilizado como campo de futebol será rebaixado para funcionar como reservatório de águas pluviais em períodos de chuva intensa
O Recife está avançando na implantação do Parque Alagável do Campo do Sena, no bairro do Barro, equipamento que integra o conjunto de obras de macrodrenagem da bacia do Tejipió. A intervenção, que ocupa mais de 23 mil m², atingiu 63% de execução e tem investimento de R$ 3,4 milhões.
O espaço, atualmente utilizado como campo de futebol, será rebaixado para funcionar como reservatório temporário de águas pluviais em períodos de chuva intensa.
A estrutura terá capacidade para armazenar cerca de 1.510,88 m³, volume equivalente ao de aproximadamente 1.500 caixas d’água de mil litros. Nos dias sem precipitação, o campo seguirá disponível ao uso da comunidade.
Já em eventos de maior intensidade, o alagamento controlado atuará como área de amortecimento, reduzindo o pico de vazão e facilitando o escoamento.
O parque inclui ainda deck, guarda-corpo, arquibancada, iluminação, brinquedos e paisagismo. A pista de cooper de 400 metros está com 90% das obras concluídas.
A iniciativa foi planejada para mitigar alagamentos sazonais, ampliar áreas verdes e reorganizar um espaço já existente para fins de drenagem. Os serviços começaram em março deste ano e integram a segunda etapa do projeto de macrodrenagem do Barro.
A primeira fase realizou o alargamento de 850 metros do Rio Tejipió. A prefeitura prevê ainda o alargamento de mais dois quilômetros do leito, entre a garagem da Metropolitana e a Avenida Recife, somando ações de drenagem e qualificação urbana.
“Em vez de a água invadir a casa das pessoas, ela fica retida aqui, ajudando a proteger a cidade. A obra segue em ritmo acelerado e, nos próximos meses, vamos inaugurar o primeiro grande parque alagável do Rio Tejipió. Este é apenas o início da caminhada. Muitas outras intervenções virão para garantirmos uma drenagem mais eficiente em toda a bacia do Tejipió. Isso inclui grandes avenidas, como a Mascarenhas de Morais e a Avenida Recife. É um conjunto de ações de médio porte que vai proporcionar uma solução de grande impacto para toda a bacia, afirmou o prefeito João Campos".
