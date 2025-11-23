Morre Udo Kier, ator alemão que fez 'Bacurau' e 'O Agente Secreto'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ligação do ator com o cinema brasileiro se fortaleceu após o convite de Kleber Mendonça Filho para interpretar o vilão de Bacurau (2019)

O ator alemão Udo Kier, conhecido mundialmente por sua versatilidade e pela presença marcante em filmes de diferentes gerações, morreu neste domingo (23), aos 81 anos. A informação foi publicada pela revista Variety e confirmada por seu companheiro, o artista Delbert McBride. A causa da morte não foi informada.

Reconhecido pelos olhos muito claros, pela voz grave e por uma interpretação carregada de intensidade, Kier construiu uma carreira que atravessou mais de cinco décadas e o transformou em referência do cinema cult. Nascido em Colônia, iniciou sua trajetória no fim dos anos 1960 e rapidamente se tornou um rosto procurado por diretores interessados em personagens que transitassem entre o estranho, o poético e o inquietante.

Ao longo da carreira, trabalhou com nomes centrais da história do cinema, como Paul Morrissey, em clássicos como Sangue para Drácula, e manteve uma longa relação criativa com Lars von Trier, participando de filmes como Ondas do Destino, Dogville e Melancolia. Kier também colaborou com Werner Herzog, Gus Van Sant e se aventurou no universo dos videogames, interpretando Yuri no game Command & Conquer: Red Alert. Nos últimos anos, havia sido anunciado no elenco de OD Knock, projeto de Hideo Kojima, que já havia elogiado sua atuação em Bacurau.

Entre seus trabalhos mais populares também estão produções como Carne para Frankenstein, Blade: O Caçador de Vampiros, Meu Vizinho Adolf e Swan Song. Em O Agente Secreto, possível indicação brasileira ao Oscar de 2026, Kier voltou a colaborar com Kleber e esteve no Recife durante as filmagens.

Com uma filmografia vasta e marcada por escolhas ousadas, Udo Kier deixa um legado singular no cinema internacional. A causa de sua morte ainda não foi divulgada.