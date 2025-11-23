Morre Udo Kier, ator alemão que fez 'Bacurau' e 'O Agente Secreto'
O ator alemão Udo Kier, conhecido mundialmente por sua versatilidade e pela presença marcante em filmes de diferentes gerações, morreu neste domingo (23), aos 81 anos. A informação foi publicada pela revista Variety e confirmada por seu companheiro, o artista Delbert McBride. A causa da morte não foi informada.
Reconhecido pelos olhos muito claros, pela voz grave e por uma interpretação carregada de intensidade, Kier construiu uma carreira que atravessou mais de cinco décadas e o transformou em referência do cinema cult. Nascido em Colônia, iniciou sua trajetória no fim dos anos 1960 e rapidamente se tornou um rosto procurado por diretores interessados em personagens que transitassem entre o estranho, o poético e o inquietante.
Ao longo da carreira, trabalhou com nomes centrais da história do cinema, como Paul Morrissey, em clássicos como Sangue para Drácula, e manteve uma longa relação criativa com Lars von Trier, participando de filmes como Ondas do Destino, Dogville e Melancolia. Kier também colaborou com Werner Herzog, Gus Van Sant e se aventurou no universo dos videogames, interpretando Yuri no game Command & Conquer: Red Alert. Nos últimos anos, havia sido anunciado no elenco de OD Knock, projeto de Hideo Kojima, que já havia elogiado sua atuação em Bacurau.
A ligação do ator com o cinema brasileiro se fortaleceu após o convite de Kleber Mendonça Filho para interpretar o vilão de Bacurau (2019), papel que ampliou sua projeção no país. Como o líder do grupo de mercenários estrangeiros, Kier entregou uma das performances mais lembradas do filme, aproximando-se do público brasileiro e firmando parceria com Kleber. Ele retornou ao Brasil em 2024 para filmar O Agente Secreto (2025), longa atualmente em cartaz, no qual faz uma participação breve, mas significativa.
Entre seus trabalhos mais populares também estão produções como Carne para Frankenstein, Blade: O Caçador de Vampiros, Meu Vizinho Adolf e Swan Song. Em O Agente Secreto, possível indicação brasileira ao Oscar de 2026, Kier voltou a colaborar com Kleber e esteve no Recife durante as filmagens.
Com uma filmografia vasta e marcada por escolhas ousadas, Udo Kier deixa um legado singular no cinema internacional. A causa de sua morte ainda não foi divulgada.