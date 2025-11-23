Resumo das Novelas, 24/11: Genaro se recusa a devolver o dinheiro de Heitor, em Rubi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Branca fica encantada ao conhecer Esmeralda e se apresenta como a mãe de José Armando. Doutor Lúcio pressiona Dominga sobre a origem dos brincos de esmeralda. Jacinta vê Esmeralda usando as joias e comenta com Crisanta, que fica apreensiva com a coincidência. Adrian e Graziela se beijam. Ela corresponde, mas se arrepende, foge a cavalo, sofre uma queda e recusa a ajuda do peão. Mais tarde, José Armando vê Esmeralda entrando na cabana de Dominga.

(14h15) Maria do Bairro

Soraya pergunta a Abelardo se Esperança está viva e se Alicia realmente está internada em um manicômio. Luís Fernando e Maria questionam Nandinho sobre seus sentimentos por Alicia e se ele tem certeza de que quer se casar com ela. Soraya é informada de que seu julgamento acontecerá em quinze dias. Abelardo revela que Alícia e Esperança estão sob a custódia dos De La Vega. Luís Fernando promete a Maria que destruirá Soraya no tribunal. Soraya ordena que Abelardo retire Alícia da casa dos De La Vega. Abelardo explica que Esperança está mentalmente abalada e que Alícia se recusa a depor. Esperança consegue reconhecer Alícia. Soraya se desespera ao saber que ambas estão com os De La Vega e teme ser prejudicada no julgamento. Luís Fernando e Maria contam a Alicia as mentiras criadas por Soraya e a incentivam a depor contra ela. Luís Fernando avisa que, dependendo do resultado, Alicia poderá voltar a viver com Soraya.

(15h) Rubi

Genaro se recusa a devolver o dinheiro de Heitor até provar que Rubi é interesseira, e o afilhado rompe a confiança com ele. Maribel decide ir ao litoral para falar com Heitor, mesmo contra a vontade de Artur. Rubi finge apoiar o marido, mas secretamente ameaça Genaro com seu segredo de bigamia. O padrinho, no entanto, jura que irá desmascará-la. Paco e Lorena se beijam. Sofia descobre que Genaro é pai de Luiz e promete guardar o segredo. Maribel chega à casa de Rubi e lhe dá uma bofetada.

(17h45) Coração Indomável

Dóris beija Otávio, mas ele reitera que não pode corresponder. Maria Alessandra aconselha o Governador a não permitir o casamento da filha, chamando o piloto de oportunista. Otávio confessa a Eduardo que soube da gravidez de Maricruz e que Miguel reconheceu a ex-mulher em Maria Alessandra. O Governador assedia a dona do cassino, que se retira ofendida. Karim planeja sequestrá-la em sua festa de aniversário. Dóris obriga Otávio a acompanhá-la. Na fazenda, Lúcia sente dores fortes e desmaia. Miguel aceita um emprego no cassino. Carol informa que ele deverá portar uma arma. Dóris ameaça Maria Alessandra. Teobaldo passa por cirurgia. Lúcia recebe a notícia de que seu bebê está morto, mas pede ao médico que guarde segredo.

(21h) A-Mar

Sérgio encontra Fabián na casa de Estrela e o alerta para dirigir com cuidado, mencionando que acidentes podem não dar uma segunda chance. Com o pretexto de um novo negócio, ele decide ficar em La Peñita e avisa Estrela que, a partir de agora, eles estarão mais próximos do que nunca.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

enk e Ceren tentarão, mais uma vez, mudar o rumo de suas vidas. No entanto, embora ambos queiram escapar de toda a pressão da mansão, nada sairá como planejado. Logo no início, eles desligam os celulares e seguem apressados rumo ao aeroporto, acreditando que finalmente conseguirão desaparecer sem deixar rastros. Entretanto, a falta de dinheiro — aliada ao temperamento explosivo de Ceren — transforma a fuga em um grande desastre.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Cahide lamenta, mas diz que não pode ajudar Zeynep. Ali conta para Gonul que Sule levou Turna/Melek embora à força. Gamze se decepciona novamente com Mert. Sule tenta se aproximar da filha, mas a menina chora e não troca uma palavra com a mãe. Cengiz exige que Sule coloque a menina para dormir no sofá. Rifat marca um encontro com Zeynep. Cengiz flagra Melek com o celular e comete uma nova crueldade contra a menina. Gonul procura Zeynep, mas ela pede que a mãe não se aproxime mais. Sule fica em choque ao ver onde Melek passou a noite e confronta Cengiz. Gamze termina seu noivado com Mert. Rifat encontra Zeynep, fala sobre Melek/Turna e a chantageia. Sule diz que levará a filha com ela para o trabalho, e Cengiz se irrita.

(22h) Reis

Em Gibeão, Amnon não consegue mais conter seus ânimos e a obsessão por Tamar chega a um ponto crítico.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Ernesto impede que Candinho reconheça Sandra. Manoela confessa a Margarida que gostou da aproximação de Lúcio. Haydée lê o poema de Lúcio no diário de sua mãe, e confronta o empresário. Cunegundes esconde o fato de ter encontrado uma esmeralda. Candinho acredita ter visto o fantasma de Sandra. Zulma castiga Samir, que tenta fugir da Casa dos Anjos para ir à festa de Júnior. Carmem convence Zulma a contratá-la como sua secretária. Lauro estranha ao receber o resultado negativo do teste de gravidez de Sônia. Lúcio explica a Haydée por que não é seu pai. Túlio e Estela se surpreendem ao constatar que o teste de gravidez de Zulma deu positivo.

(19h40) Dona de Mim

Samuel acredita que Leo se afastou dele para reatar com Marlon. Sofia se entristece com a discussão entre Leo e Samuel. Kami consola Leo, que sofre com a reação de Samuel em relação à Marlon. Rosa aconselha Samuel. Alan é batizado. Marlon confessa a Enoque que não sabe mais se deseja ser policial. Samuel decide sair com Davi e Bárbara. Filipa sonda Jaques sobre Ricardo, e se assusta com a reação do empresário. Jaques presenteia Nina com um cartão de crédito. Marlon se declara para Leo. Kami alerta Leo sobre o estado de Samuel. Nina toma um dos comprimidos que Jaques comprou para Filipa.

(21h20) Três Graças

Leonardo observa Viviane e Gerluce deixando o local da reunião. Kellen conta a Gerluce que Bagdá está conversando com Jorginho na igreja. Gerluce deixa claro que Jorginho não vai chegar perto de Joélly. Jorginho afirma para Bagdá que não tem interesse em retomar o seu lugar na Chacrinha. Kellen avisa a Jorginho que Gerluce aceitou conversar com ele na igreja. Edilberto atropela Claudia propositalmente. Edilberto troca de carro e se assusta ao ver que não há sinal do corpo de Claudia na rua. Ferette manda Macedo dar um jeito de saber o que aconteceu com Claudia. Lorena chama Maggye para um encontro de meninas. Ferette diz a Arminda que Macedo e Edilberto foram à casa de Claudia e não descobriram nada sobre o paradeiro da cuidadora. Arminda recebe uma ligação anônima dizendo que Claudia sofreu um acidente e que não poderá trabalhar durante um período.