Resumo das Novelas, 24/11: Genaro se recusa a devolver o dinheiro de Heitor, em Rubi
Rubi finge apoiar o marido, mas secretamente ameaça Genaro com seu segredo de bigamia. O padrinho, no entanto, jura que irá desmascará-la
Clique aqui e escute a matéria
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Branca fica encantada ao conhecer Esmeralda e se apresenta como a mãe de José Armando. Doutor Lúcio pressiona Dominga sobre a origem dos brincos de esmeralda. Jacinta vê Esmeralda usando as joias e comenta com Crisanta, que fica apreensiva com a coincidência. Adrian e Graziela se beijam. Ela corresponde, mas se arrepende, foge a cavalo, sofre uma queda e recusa a ajuda do peão. Mais tarde, José Armando vê Esmeralda entrando na cabana de Dominga.
(14h15) Maria do Bairro
Soraya pergunta a Abelardo se Esperança está viva e se Alicia realmente está internada em um manicômio. Luís Fernando e Maria questionam Nandinho sobre seus sentimentos por Alicia e se ele tem certeza de que quer se casar com ela. Soraya é informada de que seu julgamento acontecerá em quinze dias. Abelardo revela que Alícia e Esperança estão sob a custódia dos De La Vega. Luís Fernando promete a Maria que destruirá Soraya no tribunal. Soraya ordena que Abelardo retire Alícia da casa dos De La Vega. Abelardo explica que Esperança está mentalmente abalada e que Alícia se recusa a depor. Esperança consegue reconhecer Alícia. Soraya se desespera ao saber que ambas estão com os De La Vega e teme ser prejudicada no julgamento. Luís Fernando e Maria contam a Alicia as mentiras criadas por Soraya e a incentivam a depor contra ela. Luís Fernando avisa que, dependendo do resultado, Alicia poderá voltar a viver com Soraya.
(15h) Rubi
Genaro se recusa a devolver o dinheiro de Heitor até provar que Rubi é interesseira, e o afilhado rompe a confiança com ele. Maribel decide ir ao litoral para falar com Heitor, mesmo contra a vontade de Artur. Rubi finge apoiar o marido, mas secretamente ameaça Genaro com seu segredo de bigamia. O padrinho, no entanto, jura que irá desmascará-la. Paco e Lorena se beijam. Sofia descobre que Genaro é pai de Luiz e promete guardar o segredo. Maribel chega à casa de Rubi e lhe dá uma bofetada.
(17h45) Coração Indomável
Dóris beija Otávio, mas ele reitera que não pode corresponder. Maria Alessandra aconselha o Governador a não permitir o casamento da filha, chamando o piloto de oportunista. Otávio confessa a Eduardo que soube da gravidez de Maricruz e que Miguel reconheceu a ex-mulher em Maria Alessandra. O Governador assedia a dona do cassino, que se retira ofendida. Karim planeja sequestrá-la em sua festa de aniversário. Dóris obriga Otávio a acompanhá-la. Na fazenda, Lúcia sente dores fortes e desmaia. Miguel aceita um emprego no cassino. Carol informa que ele deverá portar uma arma. Dóris ameaça Maria Alessandra. Teobaldo passa por cirurgia. Lúcia recebe a notícia de que seu bebê está morto, mas pede ao médico que guarde segredo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
(21h) A-Mar
Sérgio encontra Fabián na casa de Estrela e o alerta para dirigir com cuidado, mencionando que acidentes podem não dar uma segunda chance. Com o pretexto de um novo negócio, ele decide ficar em La Peñita e avisa Estrela que, a partir de agora, eles estarão mais próximos do que nunca.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
enk e Ceren tentarão, mais uma vez, mudar o rumo de suas vidas. No entanto, embora ambos queiram escapar de toda a pressão da mansão, nada sairá como planejado. Logo no início, eles desligam os celulares e seguem apressados rumo ao aeroporto, acreditando que finalmente conseguirão desaparecer sem deixar rastros. Entretanto, a falta de dinheiro — aliada ao temperamento explosivo de Ceren — transforma a fuga em um grande desastre.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Cahide lamenta, mas diz que não pode ajudar Zeynep. Ali conta para Gonul que Sule levou Turna/Melek embora à força. Gamze se decepciona novamente com Mert. Sule tenta se aproximar da filha, mas a menina chora e não troca uma palavra com a mãe. Cengiz exige que Sule coloque a menina para dormir no sofá. Rifat marca um encontro com Zeynep. Cengiz flagra Melek com o celular e comete uma nova crueldade contra a menina. Gonul procura Zeynep, mas ela pede que a mãe não se aproxime mais. Sule fica em choque ao ver onde Melek passou a noite e confronta Cengiz. Gamze termina seu noivado com Mert. Rifat encontra Zeynep, fala sobre Melek/Turna e a chantageia. Sule diz que levará a filha com ela para o trabalho, e Cengiz se irrita.
(22h) Reis
Em Gibeão, Amnon não consegue mais conter seus ânimos e a obsessão por Tamar chega a um ponto crítico.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Ernesto impede que Candinho reconheça Sandra. Manoela confessa a Margarida que gostou da aproximação de Lúcio. Haydée lê o poema de Lúcio no diário de sua mãe, e confronta o empresário. Cunegundes esconde o fato de ter encontrado uma esmeralda. Candinho acredita ter visto o fantasma de Sandra. Zulma castiga Samir, que tenta fugir da Casa dos Anjos para ir à festa de Júnior. Carmem convence Zulma a contratá-la como sua secretária. Lauro estranha ao receber o resultado negativo do teste de gravidez de Sônia. Lúcio explica a Haydée por que não é seu pai. Túlio e Estela se surpreendem ao constatar que o teste de gravidez de Zulma deu positivo.
(19h40) Dona de Mim
Samuel acredita que Leo se afastou dele para reatar com Marlon. Sofia se entristece com a discussão entre Leo e Samuel. Kami consola Leo, que sofre com a reação de Samuel em relação à Marlon. Rosa aconselha Samuel. Alan é batizado. Marlon confessa a Enoque que não sabe mais se deseja ser policial. Samuel decide sair com Davi e Bárbara. Filipa sonda Jaques sobre Ricardo, e se assusta com a reação do empresário. Jaques presenteia Nina com um cartão de crédito. Marlon se declara para Leo. Kami alerta Leo sobre o estado de Samuel. Nina toma um dos comprimidos que Jaques comprou para Filipa.
(21h20) Três Graças
Leonardo observa Viviane e Gerluce deixando o local da reunião. Kellen conta a Gerluce que Bagdá está conversando com Jorginho na igreja. Gerluce deixa claro que Jorginho não vai chegar perto de Joélly. Jorginho afirma para Bagdá que não tem interesse em retomar o seu lugar na Chacrinha. Kellen avisa a Jorginho que Gerluce aceitou conversar com ele na igreja. Edilberto atropela Claudia propositalmente. Edilberto troca de carro e se assusta ao ver que não há sinal do corpo de Claudia na rua. Ferette manda Macedo dar um jeito de saber o que aconteceu com Claudia. Lorena chama Maggye para um encontro de meninas. Ferette diz a Arminda que Macedo e Edilberto foram à casa de Claudia e não descobriram nada sobre o paradeiro da cuidadora. Arminda recebe uma ligação anônima dizendo que Claudia sofreu um acidente e que não poderá trabalhar durante um período.