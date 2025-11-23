fechar
Cultura | Notícia

Programação na TV, 24/11: Jornalismo na veia com o Primeiro Impacto, Meio Dia e O Povo na TV

TV Jornal/SBT abre espaço para as notícias locais desde cedo, com a edição do Primeiro Impacto PE, até a noite, com veiculação de O Povo na TV

Por JC Publicado em 23/11/2025 às 10:35
Apresentador do TV Jornal Meio Dia, Ciro Bezerra
Apresentador do TV Jornal Meio Dia, Ciro Bezerra - Tião Siqueira/JC Imagem

TV JORNAL/SBT 2

  • 04:45 – SBT Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 13:45 – Esmeralda
  • 14:15 – Maria do Bairro
  • 15:00 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:45 – Coração Indomável
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 21:30 – Programa do Ratinho
  • 22:30 – The Voice Brasil
  • 00:00 – The Noite
  • 01:00 – Operação Mesquita
  • 01:30 – SBT Podnight
  • 02:15 – SBT Notícias

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA

  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Galvão e Amigos
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 00:55 – Esporte Total
  • 01:50 – +Info
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 05:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Gente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:45 – Sensacional
  • 00:00 – Companhia Certa
  • 00:30 – Leitua Dinâmica
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV CLUBE / RECORD

  • 06:30 – Balanço Geral Manhã
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:20 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 23:45 – Chicago Fire
  • 00:30 – Jornal da Record
  • 00:45 – IURD

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA

  • 06:00 – Agro Amazonas
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Nova Amazônia
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: A Árvore da Vida
  • 23:30 – Caminhos da Reportagem
  • 00:00 – Sem Censura
  • 02:00 – Sangue Oculto
  • 03:00 – Caminhos da Reportagem
  • 03:00 – Sessão de Cinema: A Árvore da Vida

REDE GLOBO / CANAL 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:25 – Sessão da Tarde: Mais Que Vencedores
  • 17:15 – Rainha da Sucata
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Diante de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Tela Quente: Desaparecida
  • 00:15 – Jornal da Globo
  • 01:05 – Conversa Com Bial
  • 01:45 – Dona de Mim (R)
  • 02:30 – Comédia na Madrugada I
  • 03:15 – Comédia na Madrugada II

