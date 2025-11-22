Festival Consciência Hip Hop 2025 marca celebrações do Novembro Negro em Ipojuca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bione, Zé Brown, Slam das Mãos são algumas atrações do evento gratuito, que busca ampliar o debate e fortalecer cena urbana do município

Clique aqui e escute a matéria

A programação do Novembro Negro em Ipojuca terá um dos seus pontos altos no dia 23, com o Festival Consciência Hip Hop, em Porto de Galinhas. O evento gratuito começa às 17h, na Rua da Esperança, e reúne shows, batalha de rimas, grafitagem e rodas de conversa.

A iniciativa busca ampliar o debate sobre a identidade negra e fortalecer a cena urbana do município, que tem no hip hop uma expressão ativa. Nesta edição, o festival apresenta nomes locais e artistas com circulação nacional, entre eles a cantora e poeta marginal Bione e Zé Brown, da Faces do Subúrbio.

Segundo o produtor e diretor geral do evento, Jau Melo, a proposta é oferecer aos jovens de Ipojuca um espaço de lazer e reflexão. "Teremos shows, batalha de rua, dança e rodas de conversa. A ideia é valorizar a cultura urbana local e incentivar o protagonismo da juventude periférica."

Atrações

Da cena local, sobem ao palco os MCs Yoda Semlote, Poeta de Rua, Juana e Nunes. Os DJs Bonha e Barreto Selector acompanham as apresentações e assinam os sets dos intervalos. Do Recife, participam Bione, Zé Brown, Slam das Mãos, a banda Kastarrara e o Poeta Liricista.

A programação inclui ainda a tradicional Batalha de Porto, comandada por Yoda Semlote; grafitagem com o artista Bosco Garffo; e uma roda de diálogo com a jornalista e produtora cultural Lenne Ferreira, o artista urbano Deibson Pimentel (Movimento Nostra Rua) e Najdaty Andrade (Movimento Cores do Amanhã e Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop).

Atividade nas escolas

Antes do festival, no dia 19, a Erem Ipojuca promove uma roda de diálogo sobre o hip hop como ferramenta de transformação social. A conversa integra a programação da escola dedicada ao Dia da Consciência Negra e terá participação de Jau Melo, Deibson Pimentel e dos MCs Yoda, Poeta de Rua e Juana.