Cultura | Notícia

Festival Consciência Hip Hop 2025 marca celebrações do Novembro Negro em Ipojuca

Bione, Zé Brown, Slam das Mãos são algumas atrações do evento gratuito, que busca ampliar o debate e fortalecer cena urbana do município

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 8:46
Zé Brown e Bione, duas gerações do hip hop, se encontram no Festival Consciência Hip Hop 2025 de Ipojuca
Zé Brown e Bione, duas gerações do hip hop, se encontram no Festival Consciência Hip Hop 2025 de Ipojuca - DIVULGAÇÃO

A programação do Novembro Negro em Ipojuca terá um dos seus pontos altos no dia 23, com o Festival Consciência Hip Hop, em Porto de Galinhas. O evento gratuito começa às 17h, na Rua da Esperança, e reúne shows, batalha de rimas, grafitagem e rodas de conversa.

A iniciativa busca ampliar o debate sobre a identidade negra e fortalecer a cena urbana do município, que tem no hip hop uma expressão ativa. Nesta edição, o festival apresenta nomes locais e artistas com circulação nacional, entre eles a cantora e poeta marginal Bione e Zé Brown, da Faces do Subúrbio.

Segundo o produtor e diretor geral do evento, Jau Melo, a proposta é oferecer aos jovens de Ipojuca um espaço de lazer e reflexão. "Teremos shows, batalha de rua, dança e rodas de conversa. A ideia é valorizar a cultura urbana local e incentivar o protagonismo da juventude periférica."

Atrações

Da cena local, sobem ao palco os MCs Yoda Semlote, Poeta de Rua, Juana e Nunes. Os DJs Bonha e Barreto Selector acompanham as apresentações e assinam os sets dos intervalos. Do Recife, participam Bione, Zé Brown, Slam das Mãos, a banda Kastarrara e o Poeta Liricista.

A programação inclui ainda a tradicional Batalha de Porto, comandada por Yoda Semlote; grafitagem com o artista Bosco Garffo; e uma roda de diálogo com a jornalista e produtora cultural Lenne Ferreira, o artista urbano Deibson Pimentel (Movimento Nostra Rua) e Najdaty Andrade (Movimento Cores do Amanhã e Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop).

Atividade nas escolas

Antes do festival, no dia 19, a Erem Ipojuca promove uma roda de diálogo sobre o hip hop como ferramenta de transformação social. A conversa integra a programação da escola dedicada ao Dia da Consciência Negra e terá participação de Jau Melo, Deibson Pimentel e dos MCs Yoda, Poeta de Rua e Juana.

