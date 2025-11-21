Horóscopo 22/11: Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos. Mercúrio encoraja a solução de problemas
Hoje a Lua traz um clima instável, principalmente no contexto familiar. Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos
Clique aqui e escute a matéria
Áries
Preste atenção aos humores alterados hoje! Obstáculos e surpresas pode surgir, então pense duas vezes antes de sair da sua zona de conforto.
Bons momentos em casa estão à caminho, assim como, um final de noite promissor com seu amor.
- Cor: PRETO
- Palpite: 44, 51, 26
Touro
O dia pede cautela, principalmente nas finanças! É um momento para agir com prudência, evite despesas extras e seja cuidadoso ao emprestar dinheiro.
No entanto, Mercúrio promete uma harmonia nas relações amorosas. Boas novas na paquera e sintonia com seu amor!
- Cor: CINZA
- Palpite: 44, 08, 06
Gêmeos
O dia prevê altos e baixos nas relações. Evite confrontos e seja a voz da conciliação. Use seu jogo de cintura para evitar desavenças.
E não se preocupe, Mercúrio está ao seu lado para melhorar o astral e te ajudar a vencer obstáculos. A noite será mais estável com seus queridos.
- Cor: PRATA
- Palpite: 36, 09, 20
Câncer
Dê prioridade à sua saúde hoje! Evite situações estressantes, invista em uma alimentação leve e cuidado para não se sobrecarregar no trabalho.
Mercúrio traz equilíbrio e harmonia ao seu dia. E a noite promete ser de surpresas agradáveis na vida amorosa!
- Cor: CREME
- Palpite: 14, 44, 50
Leão
Neste sábado, tente não criar grandes expectativas, especialmente em relação a planos de diversão.
Limitações financeiras podem atrapalhar, mas Mercúrio promete bons momentos com familiares e amigos. No amor, se você está na paquera, evite sonhar alto demais.
- Cor: ROXO
- Palpite: 57, 12, 18
Virgem
Atenção para as relações pessoais hoje, busque ser mais flexível e controlar a franqueza. Evite trazer à tona antigas mágoas e diferenças.
Mercúrio favorece compras, vendas, e negociações em geral. A noite reserva espaços para assuntos do coração. Mantenha-se equilibrado e flexível.
- Cor: VERMELHO
- Palpite: 19, 12, 37
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libra
Prepare-se para alguns desafios nas relações pessoais e profissionais, respire fundo e seja tolerante! Evite alimentos ultraprocessados, cuide da saúde.
Há sinais de melhoras na comunicação e possíveis lucros. À noite, valorize a companhia dos pessoas queridas. Mantenha-se forte!
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 42, 15, 06
Escorpião
Contenha a vontade de gastar hoje e não provoque conflitos, respire fundo. Mesmo com tensões, seu poder de comunicação esta afiado, use a seu favor.
No amor, não permita que ciúmes causem tormentas. À noite, bom papo e simpatia podem chamar um novo amor.
- Cor: AZUL-MARINHO
- Palpite: 24, 53, 51
Sagitário
Hoje a Lua traz um clima instável, principalmente no contexto familiar. Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos.
Mercúrio encoraja a solução de problemas. À noite, notícias financeiras positivas e estabilidade no amor te aguardam. Se solteiro, use seu charme a seu favor.
- Cor: VERDE-ESMERALDA
- Palpite: 40, 04, 24
Capricórnio
O dia pode começar agitado, com potencial para desentendimentos. Evite conflitos para passar por esses desafios.
Mas, se mantenha calmo, o cenário muda à noite com promessa de felicidade e destaque para os seus encantos. Prepare-se para o sucesso no amor!
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 51, 06, 40
Aquário
Cautela com oscilações nas finanças e controle gastos. Tenha pulso firme em negociações e não se iluda com aparências.
Dia de altos e baixos nas amizades, mas no trabalho, saúde e amor, tudo positivo! Cautela nas paqueras noturnas.
- Cor: AMARELO
- Palpite: 10, 39, 01
Peixes
Responsabilidades exigem sua dedicação hoje, mas não esqueça do seu bem-estar. Enfrente os deveres profissionais.
Surpresas agradáveis te aguardam em momentos de lazer e sua estrela no amor brilha forte. Abrace as oportunidades e proteja seu romance. Boa vibe para conhecer alguém especial.
- Cor: LILÁS
- Palpite: 59, 33, 44