Horóscopo 22/11: Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos. Mercúrio encoraja a solução de problemas

Hoje a Lua traz um clima instável, principalmente no contexto familiar. Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos

Áries

Preste atenção aos humores alterados hoje! Obstáculos e surpresas pode surgir, então pense duas vezes antes de sair da sua zona de conforto.

Bons momentos em casa estão à caminho, assim como, um final de noite promissor com seu amor.

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 44, 51, 26

Touro

O dia pede cautela, principalmente nas finanças! É um momento para agir com prudência, evite despesas extras e seja cuidadoso ao emprestar dinheiro.

No entanto, Mercúrio promete uma harmonia nas relações amorosas. Boas novas na paquera e sintonia com seu amor!

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 44, 08, 06

Gêmeos

O dia prevê altos e baixos nas relações. Evite confrontos e seja a voz da conciliação. Use seu jogo de cintura para evitar desavenças.

E não se preocupe, Mercúrio está ao seu lado para melhorar o astral e te ajudar a vencer obstáculos. A noite será mais estável com seus queridos.

Cor: PRATA



PRATA Palpite: 36, 09, 20

Câncer

Dê prioridade à sua saúde hoje! Evite situações estressantes, invista em uma alimentação leve e cuidado para não se sobrecarregar no trabalho.

Mercúrio traz equilíbrio e harmonia ao seu dia. E a noite promete ser de surpresas agradáveis na vida amorosa!

Cor: CREME



CREME Palpite: 14, 44, 50

Leão

Neste sábado, tente não criar grandes expectativas, especialmente em relação a planos de diversão.

Limitações financeiras podem atrapalhar, mas Mercúrio promete bons momentos com familiares e amigos. No amor, se você está na paquera, evite sonhar alto demais.

Cor: ROXO



ROXO Palpite: 57, 12, 18

Virgem

Atenção para as relações pessoais hoje, busque ser mais flexível e controlar a franqueza. Evite trazer à tona antigas mágoas e diferenças.

Mercúrio favorece compras, vendas, e negociações em geral. A noite reserva espaços para assuntos do coração. Mantenha-se equilibrado e flexível.

Cor: VERMELHO



VERMELHO Palpite: 19, 12, 37

Leia Também Gabi da Pele Preta lança single 'Tumbeiro' no Dia da Consciência Negra

Libra

Prepare-se para alguns desafios nas relações pessoais e profissionais, respire fundo e seja tolerante! Evite alimentos ultraprocessados, cuide da saúde.

Há sinais de melhoras na comunicação e possíveis lucros. À noite, valorize a companhia dos pessoas queridas. Mantenha-se forte!

Cor: VIOLETA



VIOLETA Palpite: 42, 15, 06

Escorpião

Contenha a vontade de gastar hoje e não provoque conflitos, respire fundo. Mesmo com tensões, seu poder de comunicação esta afiado, use a seu favor.

No amor, não permita que ciúmes causem tormentas. À noite, bom papo e simpatia podem chamar um novo amor.

Cor: AZUL-MARINHO



AZUL-MARINHO Palpite: 24, 53, 51

Sagitário

Hoje a Lua traz um clima instável, principalmente no contexto familiar. Mantenha a paz e a tolerância para evitar conflitos.

Mercúrio encoraja a solução de problemas. À noite, notícias financeiras positivas e estabilidade no amor te aguardam. Se solteiro, use seu charme a seu favor.

Cor: VERDE-ESMERALDA



VERDE-ESMERALDA Palpite: 40, 04, 24

Capricórnio

O dia pode começar agitado, com potencial para desentendimentos. Evite conflitos para passar por esses desafios.

Mas, se mantenha calmo, o cenário muda à noite com promessa de felicidade e destaque para os seus encantos. Prepare-se para o sucesso no amor!

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 51, 06, 40

Aquário

Cautela com oscilações nas finanças e controle gastos. Tenha pulso firme em negociações e não se iluda com aparências.

Dia de altos e baixos nas amizades, mas no trabalho, saúde e amor, tudo positivo! Cautela nas paqueras noturnas.

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 10, 39, 01

Peixes

Responsabilidades exigem sua dedicação hoje, mas não esqueça do seu bem-estar. Enfrente os deveres profissionais.

Surpresas agradáveis te aguardam em momentos de lazer e sua estrela no amor brilha forte. Abrace as oportunidades e proteja seu romance. Boa vibe para conhecer alguém especial.

Cor: LILÁS



LILÁS Palpite: 59, 33, 44



