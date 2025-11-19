fechar
Gabi da Pele Preta lança single 'Tumbeiro' no Dia da Consciência Negra

Faixa reúne uma constelação de artistas negros: 'É o grito de quem foi silenciado e agora canta de volta', diz cantora caruaruense

Por Emannuel Bento Publicado em 19/11/2025 às 15:04
Gabi da Pele Preta
Gabi da Pele Preta - RAFA BRABA/DIVULGAÇÃO

Neste feriado do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a cantora pernambucana Gabi da Pele Preta apresenta, em todas as plataformas, o lançamento do single "Tumbeiro", como um manifesto sonoro pela memória, resistência e espiritualidade afro-brasileira.

Composta por Revoredo e Fernanda Limão, a faixa conta com arranjos de sopros de William Souza (Sheik) e reúne uma constelação de artistas negros — Alexandre Rodrigues (sopros), Peu Drums (baixo), Nino Alves (percussão), Isadora Melo, Vinícius Barros e Marcelo Rangel (vocais de coro), além do convidado especial Zé Manoel (piano).

"'Tumbeiro' é uma canção que fala de travessia, mas também de retorno. É o grito de quem foi silenciado e agora canta de volta. Eu sinto que essa música me atravessou antes mesmo de eu gravá-la, como se fosse uma herança que eu precisava devolver em forma de canto", diz Gabi.

Lançada pelo selo Studio Tear, a canção é descrita como um lamento ancestral e, ao mesmo tempo, um grito de libertação. O termo "tumbeiro" designa os navios que transportavam africanos escravizados para as Américas.

Histórico

Natural de Caruaru, Gabi já dividiu cenas com nomes como Chico César, Rita Benneditto e Ednardo, e percorreu o Brasil na turnê nacional da banda Cordel do Fogo Encantado.

Sua discografia inclui o EP "Gabi da Pele Preta", o single "Revolução" e participações em coletâneas e projetos de destaque, como "Forró do Mundo" — ao lado de Luedji Luna, Céu e Gaby Amarantos —, além do Prêmio Qualicorp pelo espetáculo "Sarau Delas".

