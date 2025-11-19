Dia da Consciência Negra terá shows, debates e espetáculos no Recife; confira programação gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eventos em vários pontos do Recife, como Pátio de São Pedro, Paço do Frevo e Torre Malakoff, celebram a memória, a arte e a ancestralidade negra

Clique aqui e escute a matéria

O Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), movimenta o Recife com uma programação que reverencia ancestralidades, fortalece tradições e celebra as múltiplas expressões da cultura afro-brasileira.

Entre cortejos, debates, apresentações musicais e espetáculos, diferentes espaços da cidade recebem artistas, grupos e coletivos que mantêm viva a memória e a força dessa herança. Confira:

Pátio de São Pedro tem rap e cortejo de afoxés

ATRAÇÕES Projeto retorna com Mestra Elisete, Rosa Vermelha, Mestre Bi e Ciranda Bela Rosa - DIVULGAÇÃO

O Pátio de São Pedro abre as celebrações do Dia da Consciência Negra nesta quinta-feira (20), a partir das 18h, com a apresentação do Afoxé Aganju Aséobá e do rapper Mago de Tarso. A programação integra mais uma edição do Festival de Cultura Negra de Pernambuco, o Afrofest, idealizado pela produtora cultural Jadion Helena e realizado com apoio da gestão municipal.

A festa continua na sexta-feira, a partir das 14h, quando o espaço recebe o Mercado Afro e o tradicional Cortejo de Afoxés. Estão confirmados os grupos Afefé Legbara, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko, fortalecendo o diálogo com a ancestralidade e as expressões afro-brasileiras que marcam a história do Pátio.

Bongar na Torre Malakoff

A Torre Malakoff também celebra o 20 de novembro com o Afro PE – Vozes Ancestrais, promovido pela Fundarpe. A partir das 15h, o Observatório Cultural recebe debates, apresentações artísticas e uma degustação de comidas de terreiro, criando um ambiente de encontro entre tradição, espiritualidade e cultura.

A programação reúne o Maracatu Nação Maracambuco, o Polo de Cultura Alimentar e um debate com Jadion Helena, Gabriel Sá e Uana, às 16h. O encerramento fica por conta do show do Bongar, às 18h, que traz participações de Caetana, Uana e Gabriel Sá, reforçando a força rítmica e espiritual do coco de terreiro. Confira a programação:



15h – Maracatu Nação Maracambuco e Polo de Cultura Alimentar



16h – Mesa de debates com Jadion Helena, Gabriel Sá e Uana



18h – Show do Bongar com Caetana, Uana e Gabriel Sá

Paço do Frevo com Duo Repercuti

Duo Repercuti - DIVULGAÇÃO

O Paço do Frevo dedica a semana às expressões que moldam a cultura popular pernambucana e ampliam o diálogo com a ancestralidade. Na quinta-feira (20), às 16h, o museu recebe o espetáculo "Duo Repercuti convida os Tambores da Xambá", que celebra a força da musicalidade afro-pernambucana e suas raízes comunitárias.

Já no sábado (22), às 20h, será exibido o documentário "O Homem do Fraque Verde", dirigido por Petrônio Lorena. A obra mergulha no universo do Homem da Meia-Noite, figura emblemática do carnaval de Olinda, revisitando tradições, memórias e paixões que atravessam gerações.

Teatro

'Eu conto, Tu contas, Nós contamos Ubuntu, uma linda aventura na floresta AfroBrasilândia', do grupo São Gens de Teatro - DIVULGAÇÃO

O espetáculo "Eu conto, Tu contas, Nós contamos: Ubuntu, uma linda aventura na floresta AfroBrasilândia", do grupo São Gens de Teatro, terá uma sessão especial no Museu da Abolição, às 10h. A montagem apresenta uma narrativa voltada ao público infantojuvenil, explorando valores de coletividade e pertencimento inspirados no conceito de ubuntu.

A peça segue em temporada, com novas sessões em diferentes espaços culturais da Região Metropolitana do Recife. Confira as próximas datas:

Próximas apresentações:

24/11/2025 – 19h30 – Grupo e Espaço São Gens de Teatro (Rua do Apolo, 170, Recife Antigo)

27/11/2025 – 19h – Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo (Rua Passarela, 18-A, Campina do Barreto)

28/11/2025 – 19h – Museu Afro Rolando Toro (Rua Mariz e Barros, 328, Recife Antigo)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />