Neoenergia Pernambuco lança campanha com descontos para clientes com contas em atraso em todo o Estado
A ação faz parte da Campanha de Negociação 2025, criada para ajudar os clientes a começarem 2026 "no azul" e ajustar o orçamento doméstico
Clique aqui e escute a matéria
A Neoenergia Pernambuco está oferecendo descontos exclusivos para clientes que têm contas de energia atrasadas. A ação faz parte da Campanha de Negociação 2025, criada para ajudar os pernambucanos a começarem 2026 “no azul” e com mais tranquilidade no orçamento doméstico.
Além de reduzir juros e multas, em muitos casos o desconto também pode atingir o valor da própria dívida de consumo. Podem participar da negociação todos os clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda ou rural com algum débito superior a um ano com a distribuidora.
“Sabemos que muita gente tem passado por momentos difíceis e acumularam contas. Essa campanha é uma oportunidade real para que os clientes coloquem a vida financeira em ordem, limpem o nome e comecem o próximo ano mais tranquilos”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.
Após consultar as faturas possíveis de participar da campanha e o seu percentual de desconto, que em alguns casos pode chegar a até 90%, o pagamento ainda pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.
A negociação é feita 100% online, pelo Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco: https://neoenergiapernambuco.negocieonline.com.br, ou em uma das lojas de atendimento espalhadas por todo o estado.
“O melhor desta campanha é que o cliente não precisa ir a lugar nenhum para realizar todo o processo. Dá para resolver tudo pelo celular, de forma rápida e segura. Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora”, reforçou Gustavo Santos.
A campanha vai até 31 de dezembro de 2025. A orientação é não deixar para a última hora, já que o volume de negociações costuma aumentar perto do final do prazo.