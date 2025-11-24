fechar
Economia | Notícia

Neoenergia Pernambuco lança campanha com descontos para clientes com contas em atraso em todo o Estado

A ação faz parte da Campanha de Negociação 2025, criada para ajudar os clientes a começarem 2026 "no azul" e ajustar o orçamento doméstico

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 12:31
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Neoenergia Pernambuco está oferecendo descontos exclusivos para clientes que têm contas de energia atrasadas. A ação faz parte da Campanha de Negociação 2025, criada para ajudar os pernambucanos a começarem 2026 “no azul” e com mais tranquilidade no orçamento doméstico.

Além de reduzir juros e multas, em muitos casos o desconto também pode atingir o valor da própria dívida de consumo. Podem participar da negociação todos os clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda ou rural com algum débito superior a um ano com a distribuidora.

“Sabemos que muita gente tem passado por momentos difíceis e acumularam contas. Essa campanha é uma oportunidade real para que os clientes coloquem a vida financeira em ordem, limpem o nome e comecem o próximo ano mais tranquilos”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.

Após consultar as faturas possíveis de participar da campanha e o seu percentual de desconto, que em alguns casos pode chegar a até 90%, o pagamento ainda pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

A negociação é feita 100% online, pelo Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco: https://neoenergiapernambuco.negocieonline.com.br, ou em uma das lojas de atendimento espalhadas por todo o estado.

“O melhor desta campanha é que o cliente não precisa ir a lugar nenhum para realizar todo o processo. Dá para resolver tudo pelo celular, de forma rápida e segura. Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora”, reforçou Gustavo Santos.

A campanha vai até 31 de dezembro de 2025. A orientação é não deixar para a última hora, já que o volume de negociações costuma aumentar perto do final do prazo.

Leia também

Neoenergia alerta consumidores sobre riscos elétricos com enfeites natalinos
Enfeites de natal

Neoenergia alerta consumidores sobre riscos elétricos com enfeites natalinos
Neoenergia Pernambuco lança edital para destinar R$ 30 milhões a projetos de eficiência energética no Estado
Projetos

Neoenergia Pernambuco lança edital para destinar R$ 30 milhões a projetos de eficiência energética no Estado

Compartilhe

Tags