Neoenergia alerta consumidores sobre riscos elétricos com enfeites natalinos

Compras conscientes e checagem da segurança dos itens ajudam a evitar choques, curtos-circuitos e incêndios durante as festas

Com a chegada das festas de fim de ano, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de redobrar os cuidados na compra e instalação de enfeites natalinos.

Pisca-piscas, extensões e outros adornos luminosos sem certificação podem oferecer riscos sérios à segurança, provocando choques elétricos, curtos-circuitos e até mesmo incêndios.

Alerta da Neoenergia

A concessionária alerta que é essencial verificar a presença do selo do Inmetro, assim como as informações do fabricante e a compatibilidade com a rede elétrica da residência.

Produtos de origem duvidosa ou sem identificação devem ser evitados. Além disso, é recomendado dar preferência às lâmpadas de LED, que consomem menos energia e geram menos calor.

O alerta também vale para enfeites reutilizados de anos anteriores. Antes de ligá-los, é importante avaliar as condições dos fios, conectores e lâmpadas.

Materiais ressecados, descascados ou com cheiro de queimado devem ser descartados, pois podem causar superaquecimento. Improvisos com fita isolante não são soluções seguras.

Segundo o analista de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco, Mário Coutinho, a atenção a esses detalhes faz toda a diferença:

“É fundamental que o consumidor verifique se os produtos possuem certificação do Inmetro, informações claras do fabricante e se são compatíveis com a rede elétrica da residência. A aquisição de enfeites sem procedência pode transformar um momento de alegria em um grande perigo”, destacou.

Mário também lembrou que, mesmo funcionando no ano anterior, os enfeites ainda podem ter sofrido danos pelo armazenamento inadequado ou pelo tempo.

“Muitas pessoas acreditam que, por ter funcionado antes, o enfeite está em perfeitas condições. Porém, o armazenamento e o desgaste natural podem comprometer a segurança do produto”, ressaltou.

Recomendações

A Neoenergia reforça que ignorar essas orientações pode resultar em acidentes elétricos, incêndios, danos à instalação da casa e aumento do consumo de energia.

Por isso, é recomendado testar os equipamentos antes da montagem e mantê-los longe de cortinas, sofás e outros materiais inflamáveis.

A companhia concluiu destacando que a segurança deve ser prioridade nas celebrações natalinas. Com atenção e escolhas conscientes, é possível garantir um Natal bonito, iluminado e seguro para toda a família.



