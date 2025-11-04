fechar
Pernambuco | Notícia

Servidores de Pernambuco fazem ato em defesa do Sassepe

Sindicatos estiveram reunidos em frente à Alepe para cobrar a reestruturação do sistema, que sofre com filas, atrasos e falta de recursos

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 04/11/2025 às 14:07
Servidores de Pernambuco fazem ato em defesa do Sassepe
Servidores de Pernambuco fazem ato em defesa do Sassepe - Cristiane Ribeiro/JC

Clique aqui e escute a matéria

Servidores estaduais de diversas categorias estiveram reunidos em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife, para cobrar do governo a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe). Os trabalhadores relatam filas, atrasos e falta de recursos.

Direito à saúde negado

O movimento foi articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe). A presidenta, Ivete Caetano, pontuou que o principal fator da crise é a desigualdade na contribuição financeira.

"Nós colocamos, por mês, R$ 47 milhões no Sassepe. O governo do estado só coloca 20 milhões. É muita desigualdade", pontuou. "Não vamos ter um sistema com condição de fazer o atendimento se o governo do estado não aportar recursos", continuou com a crítica.

Para a sindicalista, o cenário é de descaso com um direito fundamental: "é o direito à saúde, é a questão da vida que está sendo negada nesse momento. Por isso nós estamos aqui, na luta", concluiu.

Cristiane Ribeiro/JC
Servidores de Pernambuco fazem ato em defesa do Sassepe - Cristiane Ribeiro/JC

Sucateamento do Sassepe

A representante do Sintepe na diretoria da Associação de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Assepe), Florentina Cabral, conhecida no movimento sindical como Morena, destaca que o sistema atravessa uma das fases mais críticas de sua história.

"Estamos enfrentando um dos piores momentos em relação à assistência prestada pelo Sassepe ao longo dos seus 24 anos de existência. A dificuldade sempre existiu, mas hoje está muito grande", rememora.

Ela conta que o problema se estende à marcação de exames e cirurgias, o que tem levado muitos servidores a recorrer ao SUS ou pagar por procedimentos particulares.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A sindicalista também criticou a falta de transparência nas decisões do Conselho Deliberativo do Sassepe e cobrou mais investimento do governo estadual. "Nossa reivindicação histórica é a contribuição paritária entre governo e servidores".

Leia Também

Cristiane Ribeiro/JC
Servidores de Pernambuco fazem ato em defesa do Sassepe - Cristiane Ribeiro/JC

Críticas à política de privatizações

Durante o ato, também houveram críticas a outros temas que afetam o serviço público estadual. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Pernambuco, Paulinho Rocha, relacionou a crise no Sassepe a um processo mais amplo de desmonte dos serviços públicos.

"É importante discutir com a população o que significa acabar com o Sassepe: faz rima com acabar com o serviço público. Acabar com o Sassepe significa dizer enfermeiros e enfermeiras na Secretaria de Saúde irem trabalhar adoecidos e adoecidas. Significa o pessoal da educação ir trabalhar de forma adoecida", declarou em discurso.

Paulinho também mencionou o risco de privatizações e a reforma administrativa em discussão no Congresso. "Se a reforma administrativa vai para frente, acaba com o Sassepe, acaba com o serviço público, acaba com a perspectiva de a gente ter um serviço público de boa qualidade na cidade e no campo, para toda a população brasileira".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Previsão do tempo: Sertão volta a registrar 38 °C e tempo seco mantém alerta do Inmet em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Sertão volta a registrar 38 °C e tempo seco mantém alerta do Inmet em Pernambuco
Previsão do tempo: Sol e calor predominam em Pernambuco nesta segunda-feira (3)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Sol e calor predominam em Pernambuco nesta segunda-feira (3)

Compartilhe

Tags