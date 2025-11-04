fechar
Previsão do tempo: Sertão volta a registrar 38 °C e tempo seco mantém alerta do Inmet em Pernambuco

Tempo firme e quente em Pernambuco nesta terça (4); Apac confirma que não há previsão de chuva em nenhuma área do estado até o fim da semana

Por JC Publicado em 04/11/2025 às 7:04
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

O sol não dá trégua em Pernambuco nesta terça-feira (4) em todo o estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calor continua intenso no Sertão, onde o Inmet mantém alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, com índices chegando a 20% em alguns municípios.

Temperaturas pelo estado

No Sertão de Pernambuco, as temperaturas variam entre 21 °C e 38 °C, com destaque para Serra Talhada e Petrolina, que registram sensação térmica acima dos 40 °C nas horas mais quentes do dia.

No Agreste, as mínimas ficam em torno de 18 °C e as máximas chegam a 31 °C. Na Zona da Mata e Região Metropolitana, os termômetros variam entre 21 °C e 31 °C, e em Recife, a temperatura oscila de 24 °C a 30 °C.

Chuvas e humidade

De acordo com a Apac, não há previsão de chuva para nenhuma região do estado até o fim de semana. O tempo permanece estável, com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados. 

O Sertão segue em atenção pois a umidade mínima varia entre 20% e 30%, configurando risco de desconforto térmico e necessidade de hidratação constante. Outras regiões seguem em normalidade.

