Previsão do tempo: Sertão volta a registrar 38 °C e tempo seco mantém alerta do Inmet em Pernambuco
Tempo firme e quente em Pernambuco nesta terça (4); Apac confirma que não há previsão de chuva em nenhuma área do estado até o fim da semana
Clique aqui e escute a matéria
O sol não dá trégua em Pernambuco nesta terça-feira (4) em todo o estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O calor continua intenso no Sertão, onde o Inmet mantém alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, com índices chegando a 20% em alguns municípios.
Temperaturas pelo estado
No Sertão de Pernambuco, as temperaturas variam entre 21 °C e 38 °C, com destaque para Serra Talhada e Petrolina, que registram sensação térmica acima dos 40 °C nas horas mais quentes do dia.
No Agreste, as mínimas ficam em torno de 18 °C e as máximas chegam a 31 °C. Na Zona da Mata e Região Metropolitana, os termômetros variam entre 21 °C e 31 °C, e em Recife, a temperatura oscila de 24 °C a 30 °C.
Chuvas e humidade
De acordo com a Apac, não há previsão de chuva para nenhuma região do estado até o fim de semana. O tempo permanece estável, com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados.
O Sertão segue em atenção pois a umidade mínima varia entre 20% e 30%, configurando risco de desconforto térmico e necessidade de hidratação constante. Outras regiões seguem em normalidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />