Brasil | Notícia

Maré vermelha em Pipa assusta turistas; especialistas recomendam evitar o banho de mar

Manchas na água, vistas nas praias de Cacimbinhas e dos Golfinhos, levaram moradores a evitar o mar nos últimos dias; Idema investiga o caso

Por JC Publicado em 03/11/2025 às 23:11
'Maré vermelha' tingiu água do mar na região da Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte
'Maré vermelha' tingiu água do mar na região da Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte

Moradores e turistas do famoso distrito de Pipa, no Rio Grande do Norte, foram surpreendidos nos últimos dias por grandes manchas avermelhadas na água do mar. O fenômeno, conhecido como "maré vermelha", foi registrado próximo à faixa de areia das praias de Cacimbinhas e dos Golfinhos, gerando receio entre os banhistas.

Há relatos de que muitas pessoas evitaram entrar na água com medo de uma possível contaminação. A Prefeitura de Tibau do Sul, município onde fica Pipa, solicitou uma análise do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) do estado.

O que é a 'maré vermelha'?

O Idema informou que enviou técnicos à região e que, ao que tudo indica, trata-se de um fenômeno natural causado pela proliferação excessiva de microalgas ou cianobactérias.

Segundo o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), essa floração ocorre quando há uma alta concentração de nutrientes na água, combinada com o aumento da temperatura do mar e da luminosidade, condições comuns na primavera.

É perigoso entrar na água?

Embora seja um fenômeno natural, as autoridades recomendam cautela. O Idema alerta que é recomendável evitar o banho de mar ou a prática de esportes náuticos em locais com as manchas avermelhadas, pois elas podem causar coceiras e irritação na pele.

O oceanógrafo Rodrigo Mazzoleni explicou ao Estadão Conteúdo que, embora o risco dependa da espécie de alga, "geralmente são algas nocivas". Em estágios mais severos, a maré vermelha também pode causar a morte de peixes, pois as algas consomem o oxigênio da água.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

