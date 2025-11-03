Maré vermelha em Pipa assusta turistas; especialistas recomendam evitar o banho de mar
Manchas na água, vistas nas praias de Cacimbinhas e dos Golfinhos, levaram moradores a evitar o mar nos últimos dias; Idema investiga o caso
Moradores e turistas do famoso distrito de Pipa, no Rio Grande do Norte, foram surpreendidos nos últimos dias por grandes manchas avermelhadas na água do mar. O fenômeno, conhecido como "maré vermelha", foi registrado próximo à faixa de areia das praias de Cacimbinhas e dos Golfinhos, gerando receio entre os banhistas.
Há relatos de que muitas pessoas evitaram entrar na água com medo de uma possível contaminação. A Prefeitura de Tibau do Sul, município onde fica Pipa, solicitou uma análise do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) do estado.
O que é a 'maré vermelha'?
O Idema informou que enviou técnicos à região e que, ao que tudo indica, trata-se de um fenômeno natural causado pela proliferação excessiva de microalgas ou cianobactérias.
Segundo o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), essa floração ocorre quando há uma alta concentração de nutrientes na água, combinada com o aumento da temperatura do mar e da luminosidade, condições comuns na primavera.
É perigoso entrar na água?
Embora seja um fenômeno natural, as autoridades recomendam cautela. O Idema alerta que é recomendável evitar o banho de mar ou a prática de esportes náuticos em locais com as manchas avermelhadas, pois elas podem causar coceiras e irritação na pele.
O oceanógrafo Rodrigo Mazzoleni explicou ao Estadão Conteúdo que, embora o risco dependa da espécie de alga, "geralmente são algas nocivas". Em estágios mais severos, a maré vermelha também pode causar a morte de peixes, pois as algas consomem o oxigênio da água.
(Com informações do Estadão Conteúdo).
