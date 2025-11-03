fechar
Segurança | Notícia

Adeppe cobra melhorias para Polícia Civil de Pernambuco combater o crime organizado

Em documento entregue ao governo do Estado, Associação de Delegados apresentou diagnóstico e proposta de lei orgânica para a categoria

Por Raphael Guerra Publicado em 03/11/2025 às 14:30
Lei Orgânica da Polícia Civil de Pernambuco prevê modernização e mais autonomia
Lei Orgânica da Polícia Civil de Pernambuco prevê modernização e mais autonomia - Sinpol/DF

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à preocupação dos brasileiros com o avanço do crime organizado no País, a presidência da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe) entregou ao governo do Estado um documento cobrando investimentos para melhorar as investigações e combater a violência.

A proposta da Lei Orgânica da Polícia Civil de Pernambuco foi entregue a um representante da Casa Civil, no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, na semana passada. Nela, há um diagnóstico dos principais problemas enfrentados pela categoria e solicitações de um novo modelo de trabalho com mais autonomia. 

O primeiro ponto destacado é o déficit de profissionais na Polícia Civil. "A contratação atual de novos 231 agentes, 141 escrivães e 51 delegados é insuficiente, para recompor o efetivo aposentado ao longo dos últimos anos e para enfrentar o avanço das facções que se estruturam em todo o Estado", pontuou a associação. 

A formatura dos novos policiais civis está prevista para a próxima semana. Uma segunda turma de aprovados nos concursos públicos deve dar início ao curso de formação. 

Em relação à expansão das organizações criminosas, a Adeppe apontou que elas "operam com uma estrutura organizacional que imitam modelos empresariais. Observa-se a adoção de modelos de 'franquia' ou 'licenciamento' de operações criminosas, onde grupos locais se associam a facções maiores, adquirindo 'marcas', métodos e modelo de gestão em troca de lealdade e percentual dos lucros".

A Adeppe afirmou que o crescimento das organizações não se limita à Região Metropolitana, atingindo o interior do Estado com a "diversificação das atividades criminosas, que agora incluem crimes ambientais, tráfico de armas e exploração ilegal de recursos naturais". 

Uma das sugestões é a criação de um sistema de inteligência que integre informações de todas as forças de segurança (Polícia Civil, Militar, Criminalística e Sistema Penitenciário) e órgãos de controle. 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

DELEGACIAS FECHADAS E HORÁRIOS REDUZIDOS

A associação criticou a decisão de fechar as delegacias de plantão do Cordeiro, Casa Amarela e Boa Vista, localizadas no Recife. Segundo a entidade, isso resulta na subnotificação dos crimes e na renúncia de ações imediatas da investigação policial - com maior risco à impunidade.

Destacou o que chamou de "centralização excessiva" das ocorrências na Central de Flagrantes da Capital no bairro de Campo Grande. "Sobrecarrega o sistema, atrasa os procedimentos e distancia a Polícia Judiciária da comunidade, comprometendo a coleta de informações e a eficácia das investigações iniciais."

A Adeppe citou ainda a redução do horário de atendimento ao público nas delegacias de bairro e de muitos municípios do Grande Recife e interior, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, por falta de efetivo. 

FALTA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA

A associação afirmou, no documento, que há ausência de autonomia administrativa e orçamentária para a Polícia Civil de Pernambuco, comprometendo a agilidade de mudanças necessárias para combater o crime e investir nas prioridades definidas por seus gestores.

A Adeppe pediu que o governo do Estado revise o modelo de gestão para garantir que a Polícia Civil possua autonomia para gerir seus recursos humanos, materiais e orçamentários. 

Leia Também

O QUE DIZ O GOVERNO DO ESTADO? 

Em nota, o governo do Estado destacou que vem realizando investimentos na estrutura e valorização da Polícia Civil, "reforçando o compromisso com a melhoria das condições de trabalho e com a prestação de um serviço mais eficiente à população". 

"Somente no último mês de agosto, foram autorizadas licitações para a construção das novas Delegacias de Abreu e Lima (R$ 2.013.655,57), Araçoiaba (R$ 2.896.142,90) e Moreno (R$ 1.625.021,13), somando mais de R$ 6,5 milhões em investimentos, por exemplo", disse o texto.

Sobre o déficit de efetivo, o governo afirmou que haverá a contratação de 890 novos profissionais, "reforçando os quadros da Instituição e ampliando a capacidade de investigação e resposta à sociedade". 

"Essas ações refletem o compromisso do Governo de Pernambuco com a reestruturação das forças de segurança e com o fortalecimento permanente da Polícia Civil, valorizando o trabalho dos seus servidores e assegurando melhores condições de atendimento à população pernambucana", disse.

DEBATE NA RÁDIO JORNAL NESTA TERÇA-FEIRA

Nesta terça-feira (4), o Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, vai abordar a Lei Orgânica da Polícia Civil. Com apresentação de Tony Araújo, o programa irá receber como convidados os delegados Diogo Victor, presidente da Adeppe, Cláudia Molina, vice-presidente da entidade. 

O debate ao vivo começa às 11h e também tem transmissão pelo site e pela página do YouTube da Rádio Jornal. 

Leia também

André Campos: Uma das figuras mais queridas do Recife
ENTREVISTA

André Campos: Uma das figuras mais queridas do Recife
TJPE vai ganhar novo desembargador(a) hoje
SOCIEDADE

TJPE vai ganhar novo desembargador(a) hoje

Compartilhe

Tags