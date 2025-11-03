TJPE vai ganhar novo desembargador(a) hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

Em reunião hoje, às 16h, o pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco vai formar, entre os seis nomes enviados pela OAB, a lista tríplice para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador ou desembargadora da corte. Os nomes indicados foram: Adriana Caribé, Carlos Gil Rodrigues Filho, Diana Câmara, Ana Paula Azevedo, Alexandre Bartilotti e Paulo Arthur Monteiro da Silva. Depois da escolha, o presidente Ricardo Paes Barreto e outros membros do TJPE, vão atravessar a Praça da República para a entrega da lista à governadora, que deve anunciar o escolhido(a) ainda hoje.

Raquel Lyra e Priscila Krause, na entrega da revitalização da casa onde Capiba morou no Espinheiro - Janaina Pepeu/Divulgação

NELSON

O acadêmico Ruy Castro ministra amanhã a palestra “Nelson Rodrigues Íntimo”, abrindo o ciclo de palestras “Literatura e Memória”, na Academia Brasileira de Letras.

APRESENTADORA

A Edição das 18h da GloboNews, o de maior audiência da emissora, passa a ser comandado por Natuza Nery, jornalista que na adolescência viveu em Olinda. Substitui César Tralli, que assume hoje o “Jornal Nacional.”

EXCELÊNCIA

O IMIP criou, em 1993, o primeiro mestrado em Saúde Materno-Infantil, que, em 2001, foi ampliado para doutorado. Que acaba de ser reconhecido pela Capes com o conceito 6, reconhecimento ao desempenho acadêmico de excelência reconhecido internacionalmente.

BELEZA

A pernambucana “Botopremium”, criada em 2020, tornou-se a maior rede de estética facial e corporal do Nordeste, com 40 unidades em 11 estados.

Patrick e Thais Cândido, Luíza Andrade Lima e Gerlane Lops, em clima de festa - Leo Lima/GR Press/Divulgação

CANDIDATURA

O presidente Lula tem confidenciado que não acredita que Tarcísio de Freitas tenha desistido de se candidatar a presidente do Brasil no próximo ano. Apesar disso, o governador de São Paulo tem caído nas pesquisas especialmente depois de prometer, caso eleito, assinar o indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

PROJETO

As médicas anestesistas Gabriela Aguiar, Patrícia Suassuna, Lúcia Melo, Silvana Amorim e Raquel Araújo merecem aplausos. Elas criaram há um mês o projeto Anestesistas Solidárias, lançado durante o Outubro Rosa em apoio à Casa Rosa, que teve grande sucesso e adesão. A iniciativa seguirá ativa nos próximos meses.

GRIFES

Giorgina Carneiro e Andreza Guerra se preparam para lançar a “LaGio Second Hand”, loja de artigos de luxo em segunda mão, que funcionará de forma remota e com encontros exclusivos em eventos selecionados. No portfólio, nomes de peso como “Valentino”, “Gucci” e “Dolce & Gabbana”. Das nacionais: “Mirak” e “NV.”

ARBITRAGEM

O Brasil tem atualmente o pior nível de arbitragem do futebol mundial, com problemas em praticamente todas as partidas, com os juízes cometendo erros bizarros. É cada vez maior a pressão pela profissionalização da atividade.

SALA VIP

Depois da péssima repercussão da iniciativa, o Superior Tribunal do Trabalho desistiu de investir 1,5 milhão na construção de uma sala vip no Aeroporto de Brasília, para ser utilizada pelos seus 27 ministros.

PESQUISAS

Antecipar o futuro sempre foi uma obsessão humana. Isto justifica o enorme número de pesquisas eleitorais que têm sido divulgadas. Embora só mostrem a situação na atualidade, sempre despertam muito interesse, especialmente dos políticos.

A PALAVRA

O pernambucano Tuca Andrada é um dos destaques, ao lado de Luciano Szafir e Oscar Magrini, no filme “A palavra”. O enredo é sobre a reimaginação, em Pernambuco, da história bíblica de Eliseu e Elias, personagens do Antigo Testamento envolvidos em dilemas como intrigas e corrupção.

Silvio Mari, Paula e Andréa Accioly em evento com clima natalino - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Três pessoas são capazes de guardar um segredo se duas delas estiverem mortas.” (Benjamim Franklin)

APÓS sucesso do novo projeto de criação de conteúdos de maquiagens nas redes sociais, Cuca Amorim prepara o lançamento de um curso na área.

A PROFESSORA Athenee Cruz, primeira nutricionista do Recife, ganha homenagem esta semana, pelos seus 101 anos e por ter lecionado na primeira turma de Nutrição da UFPE.

FERNANDA Antunes e Milena Sotero assinam o visual da “Toscana Forneria” no Shopping Recife.

FAZ sucesso entre os eventos o buffet de Wagner Francis.

MARCELA Montenegro produz, à mão, cada peça do seu ateliê de decorações, para a coleção de Natal.

COM O TEMA com o tema “A Nova Cozinha Pernambucana”, a “Restaurante Week 2025” que vai até domingo, tem a participação de 43 restaurantes e cafeterias do Recife e Caruaru.

O AEROPORTO de Petrolina ganhou novos voos para Salvador.

O TRADICIONAL Concerto de Natal do Aria Social vai acontecer entre 5 a 7 de dezembro, no Palácio do Campo das Princesas.

ANIVERSARIANTES Agenor Ferreira Lima Filho, Alessandra Pires, André Matos Guimarães, Antônio Carlos Pessoa de Mello, Erivaldo Lages Filho, Eurico Chaves Neto, Jaime Brennand Filho, Luiz Carlos Raposo, Marta Maria Nóbrega, Mônica Moraes, Noêmia Madeira, Severino Inácio de Lucena, Solange Maranhão, Theresa Cristina Sá Leitão e Wanderly José Bezerra.