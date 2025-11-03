André Campos: Uma das figuras mais queridas do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

Por Julliana Brito

André Campos é advogado e administrador. Foi vereador do Recife em três mandatos e também exerceu três mandatos como deputado estadual. Em 2011, André assumiu a Secretaria de Turismo do Recife. Foi secretário da Casa Civil e presidiu a Perpart - Pernambuco Participações e Investimentos S/A. De 2019 a 2023, assumiu o cargo de diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás - Copergás. Atualmente, é assessor especial da Presidência do BNB – Banco do Nordeste do Brasil, além de uma figura querida na sociedade.

Teve inspiração do pai, Wilson Campos e do irmão Carlos Wilson Campos?

Muita. Tinha grande admiração pelos dois. Eram estilos diferentes, mas ambos me influenciaram bastante.

Sua experiência no Recifolia?

Um grande evento do Recife. Do ponto de vista turístico, os hotéis estavam sempre lotados. Movimentava bastante a economia da cidade. Teve sua época.

Gosta de atuar nas redes sociais?

Gosto muito. Instagram, X , Whatsapp. Acho que as redes aproximam as pessoas. Encontramos pessoas com quem não tínhamos contato há muito tempo.

Acredita que a seleção brasileira ganhará a Copa do Mundo de 2026?

Acho difícil. Existem seleções melhores que a do Brasil. A Argentina e França, por exemplo.

Qual a razão do seu sucesso como secretário da Casa Civil?

O apoio do governador Paulo Câmara e a experiência parlamentar. Muitas vezes, basta dar atenção às pessoas— atender ou retornar ligações — e saber dizer não quando necessário. Ter paciência e buscar solucionar problemas.

Qual o maior político brasileiro?

Lula é o maior político da história do Brasil. O único com três mandatos e com grandes chances de conquistar um quarto mandato.

Você é casado com uma nutricionista, existe uma pressão para seguir uma dieta?

Uma pressão enorme. Virginia é uma nutricionista muito competente e cobra demais de mim e dos nossos filhos. O problema é que eu gosto de cozido, dobradinha, feijoada, sarapatel.... É uma parada difícil. Confesso que dou trabalho.

É verdade que tem uma gaveta escondida com chocolates?

Eu preciso me defender né?.....

Você tem fama de acordar tarde. É verdade?

Acordo às 7 horas da manhã e durmo entre 23h e 23h30. Normal. É uma Intriga da oposição!

Formado em Direito e Administração, como chegou à política?

Fiz política estudantil. Fui vice-presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da UFPE e presidente do Diretório Acadêmico da FESP (hoje UPE). E a influência de meu pai e meu irmão foi fundamental nesse processo.

Como foi sua experiência como vereador?

Extraordinária. Comecei como vereador do Recife em 1988, na Constituinte Municipal, ao lado de nomes como Gustavo Krause, Liberato Costa Junior, André de Paula, Geralda Farias, Miguel Batista....Aprendi muito. Fui três vezes vereador do Recife e uma vez em Jaboatão. O vereador é o Político mais próximo e mais cobrado pelo povo.

André atualmente atua como assessor especial da Presidência do BNB - Arquivo Pessoal

E como deputado?

Também uma grande experiência. Fui vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco e presidente da Comissão de Legislação e Justiça. A Casa de Joaquim Nabuco sempre foi palco de grandes debates.

Como surgiu o convite para assumir a Secretaria de Turismo do Recife?

O prefeito João da Costa me convidou. O turismo é um segmento muito importante para a Cidade. Fui escolhido o Secretario do Ano pela Revista Trade News. O Turismo sempre pautou o exercício de meus mandatos. Na Câmara e na Assembleia Legislativa.

Como foi ser presidente a Perpart - Pernambuco Participações e Investimentos?

Foi uma passagem rápida. Dedicamo-nos a regularização fundiária. Logo depois, assumi a Casa Civil.

E na Copergás?

É uma grande empresa, a quarta maior do Brasil. Muito importante para o desenvolvimento do Estado. Levamos Gás encanado para Petrolina e Garanhuns. Um grande Sucesso.

O que foi mais emblemático e significativo para você?

A presidência da comissão do uso do solo em 1996 na Câmara Municipal do Recife. Conseguimos preservar prédios históricos como O Castelinho e a Casa do Tenente. Na Assembleia a participação na CPI dos combustíveis que aumentou a arrecadação do Estado no setor.

Sua experiência de assessor especial da Presidência do Banco do Nordeste?

O ex-governador Paulo Câmara é um excelente gestor. O banco teve neste ano o melhor resultado da história, com grande crescimento do microcrédito através do Crediamigo e do Agroamigo. Estou muito feliz em fazer parte desse momento do Banco.

Opinião sobre a política atual no Recife e em Pernambuco?

No Recife, João Campos tem altos índices de aprovação. É um bom gestor e sabe se comunicar. No Estado, Raquel ainda precisa deslanchar. Enfrenta dificuldades na saúde, na segurança e, principalmente, na relação política.

Qual o cargo mais significativo que ocupou?

No Legislativo, vereador do Recife. No Executivo, secretário de Turismo do Recife.

Sua relação com o Náutico?

Era vice-presidente de Fred Oliveira. Ele se afastou e eu assumi a presidência em 23 de dezembro de 2000. Fomos campeões em 2001, depois de 11 anos sem título pernambucano. Foram 11 dias de festa!

O que foi mais desafiador no Náutico?

Quando assumi, o Náutico tinha três jogadores no elenco de futebol. Sem dinheiro, e com o Sport caminhando para o hexa, a situação era dificílima. Fomos campeões e o Sport é penta até hoje. O Náutico continua sendo o único hexa de Pernambuco. E campeão no ano do seu centenário. O único clube do Estado a conquistar tal feito. Foi uma das maiores alegrias da minha vida.

O que está achando do futebol pernambucano atualmente?

Hoje é muito difícil se comparar com Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Os clubes de Pernambuco precisam investir na formação de jogadores e buscar parcerias através da SAFs.

Raio-X