Um grande pernambucano ganha homenagem da Alepe

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Por iniciativa dos deputados Izaias Régis e João Paulo, a Assembleia Legislativa fará amanhã, às 18h, sessão solene para assinalar os 100 anos de nascimento de Armando Monteiro Filho, um dos maiores nomes da história política de Pernambuco. Tive o privilégio de ter sido seu amigo, incluindo conversas em que ele contava sobre sua performance como excelente jogador do Sport. Chegou a atuar no São Paulo, mas teve de encerrar a carreira, por determinação do pai, que exigiu seu retorno ao Recife e à Faculdade de Engenharia. Foi o pai de Maria Lectícia Cavalcanti, Armando Neto, Sérgio, Horácio e Eduardo Monteiro.

COMEMORAÇÃO

O ex-governador Paulo Câmara, a juíza Ana Luiza Câmara e as filhas comemoram o aniversário dela reunindo amigos no próximo sábado, das 16h às 22h, na Casa Estação da Luz, em Olinda. É um dos destaques desta semana no nosso mundo político, social, jurídico e empresarial.

TENDÊNCIA

Uma tendência nos lançamentos de maquiagens nacionais e importadas são os produtos multifuncionais, ou seja, que possam ser usados além de sua principal função. Blushes, batons e iluminadores são os mais comuns na cartela.

SMOKING

Raríssimos ultimamente, o Recife tem recebido recentemente alguns eventos a rigor, com exigência de smoking ou summer para os homens e vestidos longos para as mulheres.

MERCADO

A Apple registrou lucro líquido de US$ 27,5 bilhões no 3º trimestre, quase o dobro do ano passado. A receita anual chegou a US$ 416 bilhões (R$ 2,2 trilhões), mesmo com vendas de iPhone abaixo do esperado. O segmento de serviços impulsionou esses resultados.

AEROPORTOS

A Dix, empresa do empresário pernambucano Manoel Ferreira, administra 18 aeroportos, incluindo Belém, Macapá e Fernando de Noronha.

MINISTRO

O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, estará no Recife amanhã para abrir o Mês Nacional do Júri 2025. A cerimônia será no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, e a capital pernambucana foi escolhida por liderar, no país, os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, com 6.417 casos realizados neste ano, segundo dados do CNJ.

CAFÉ & MÚSICA

Em um projeto inédito em todas as lojas do mundo, a Starbucks Brasil lançou o “Starbucks Sessions”, que une duas paixões dos brasileiros: café e música. As lojas terão palco para pocket shows. O projeto começa em quatro unidades de São Paulo.

FILME

O filme Caramelo, o vira-lata mais amado do Brasil, continua fazendo sucesso na Netflix. Na segunda semana desde sua estreia, segue entre os quatro filmes mais assistidos do mundo, o primeiro considerando apenas os de língua não inglesa.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Comecei a trabalhar muito novo, com nove anos, junto com meu pai. Com 13 anos, eu já era metido a comprador.” (João Carlos Paes Mendonça)

BRENO Araújo, marido de Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada, será candidato a deputado estadual no próximo ano.

RUI Silva brinda a chegada do Tio Armênio em São Luís, no Maranhão.

A FAMOSA feijoada dos sábados do Famiglia Giuliano agora é oferecida também aos domingos.

UM “LOOK” que está fazendo sucesso entre as mulheres da sociedade: conjunto de alfaiataria, com blazer all white.

IONE Costa organiza a programação de final de ano do Instituto Shopping Recife.

TEM crescido as parcerias do Recife com a cidade francesa de Nantes.

A GLOBO, que ganhou a disputa pela Fórmula 1, vai transmitir 15 corridas no campeonato do próximo ano.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Alexsandra Barbosa, Avany Emerenciano, Bruno Ariosto, Carlos Santos, Carolina Cherpak, Cyntya Verçosa, Elizabeth Leal Jácome, Erica Rodrigues da Paz, Joana Arthur, Joana Vieira, Marcelo Galvão Guerra, Maria de Fátima Wanderley, Mariana Fontes e Nilda Dobbin.