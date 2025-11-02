Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O jurista André Melo Gomes Pereira lança, quinta-feira, no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife, o livro Uma História das Histórias da Faculdade de Direito do Recife, no Bicentenário dos Cursos Jurídicos no Brasil. É resultado da tese de doutorado do autor, defendida em 2019, no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. A obra foi escrita com base nos trabalhos dos juristas Phaelante da Câmara, Odilon Nestor, Clóvis Beviláqua, Vamireh Chacon, Nelson Saldanha, Nilo Pereira, Gláucio Veiga, Pinto Ferreira e João Maurício Adeodato.

BICENTENÁRIO

O Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina e em língua portuguesa, comemora seus 200 anos com uma cerimônia amanhã, às 19h, no Teatro Santa Isabel. O evento vai homenagear personalidades e instituições importantes na sua história. Haverá o show Leão do Norte, com Lenine, e um coquetel nos jardins anexos ao teatro.

EXÉRCITO

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, estarão no Recife no dia 9 de dezembro para a cerimônia em que o general Maurílio Ribeiro passará o Comando Militar do Nordeste ao general Carlos Machado. Será às 19h, no Forte Guararapes, sede do CMNE, no Curado.

LANÇAMENTO

O acadêmico Admaldo Matos lança, quarta-feira, na Academia Pernambucana de Letras, o livro de contos Boa Noite, Maria.

SHOW

Na apresentação da programação de Natal do RioMar, Danielle Halinski e Henrique Medeiros confirmaram, para o dia 10 de dezembro, a inauguração do moderno centro de eventos do shopping. O evento contará com show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

LIVRO

A jornalista e cronista Germana Accioly lança seu segundo livro, A Esperança Não Recebe Visitas, com textos inéditos. A noite de autógrafos será no dia 14, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

TELETON

Liberado pela Bandeirantes, Galvão Bueno vai participar, no próximo fim de semana, do Teleton, do SBT/TV Jornal.

CABANGA

Paulo Perez voltará a ser comodoro do Cabanga, com Altair Júnior na vice-comodoria, na eleição marcada para o dia 13. Sua chapa, O Avanço Continua, reúne importantes lideranças do clube.

FEIRA

A Hotel & Food Nordeste acontece de quarta a sexta-feira, no Pernambuco Centro de Convenções. Promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco, pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco e pela Insight Feiras e Negócios, a feira terá um número recorde de expositores e a previsão de receber 28 mil visitantes.

DELÍCIA

Jéssica Pires, mestre da confeitaria pernambucana, lança exclusivas trufas de bolo de laranja recheadas com brigadeiro de laranja e cobertas com chocolate branco, de comer ajoelhado. São vendidas em charmosos potinhos pintados à mão por ela.

VICTOR HUGO

A loja Victor Hugo do RioMar foi reformada, e a entrega oficial acontecerá em evento na próxima sexta-feira, com jantar para convidados no Ruizito e, depois, visita à nova loja.

NO TRIBUNAL

O Tribunal de Justiça de Pernambuco elege amanhã, na Sala de Sessões do Palácio da Justiça, sua mesa diretora para o biênio 2026/2027: o presidente, o 1º vice-presidente, o 2º vice-presidente e o corregedor-geral de Justiça. O novo presidente deve ser o desembargador Francisco Bandeira de Mello.