Romeu Krause revela muitos segredos hoje na TV Jornal
João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
O médico Romeu Krause é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Grande nome da ortopedia brasileira, faz muitas revelações da sua biografia “Desafios e Superações”, que lançou anteontem, em prestigiadíssimo evento. De um presente de um amigo que bancou as despesas do seu curso na Inglaterra, da atuação como jogador do Sport e do Náutico, dos jogadores de futebol famosos que operou, dos problemas sérios causados por acidentes de moto, do “carinho” pela sobrinha Priscila Krause e da relação com o irmão Gustavo Krause. Está imperdível.
TRANSNORDESTINA
A governadora Raquel Lyra, o prefeito João Campos e o ministro Sílvio Costa Filho participaram de evento on-line, ontem, quando o ministro dos Transportes, Renan Filho, lançou o edital para a retomada das obras de 73 quilômetros da Transnordestina, no trecho entre Custódia e Arcoverde, em Pernambuco. O segmento faz parte do traçado entre Salgueiro e Suape, e o investimento previsto é de R$ 200 milhões. Em Pernambuco, 179 quilômetros já estão concluídos, o que representa 38% da obra no estado.
BEBIDA
Proibida há 30 anos, a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol em São Paulo pode voltar a ser liberada. A decisão tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, com duas restrições difíceis de serem fiscalizadas: limitação do teor alcoólico e a venda de apenas duas unidades compradas por vez pelos torcedores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
LEILÃO
A Moura Dubeux, que comprou o antigo hotel Gran Mercure, realizou um leilão de todas as peças dos apartamentos, dos colchões aos aparelhos sanitários. Vários caminhões são vistos em frente ao prédio, recolhendo as peças.
METAMORFOSE
Celebrando os 80 anos de Raul Seixas, o Teatro RioMar Recife mostra hoje “Raul Seixas, o Musical”, já assistido por 30 mil pessoas.
RECORDE
Os brasileiros transacionaram R$ 1,7 trilhão pelo Pix no mês de setembro, isso já descontando devoluções, operações entre contas de uma mesma pessoa e saques.
DE VOLTA
O meio médico celebra o retorno do hematologista Fábio Marinho ao consultório no Hospital Português, após um ano afastado por motivos de saúde. O anúncio nas redes sociais recebeu quase 500 mensagens em um único dia, comprovando como ele é querido.
MEIO AMBIENTE
Uma boa notícia para o meio ambiente: a taxa de desmatamento na Amazônia Legal atingiu o terceiro menor patamar da série histórica (desde 1988), uma redução de 11% em relação ao ciclo anterior, representando um cenário semelhante ao registrado dez anos atrás.
CELEBRAÇÃO
O time do programa “Cotidiano”, da TV Jornal, prestou uma homenagem ao chef César Santos, que celebrou 60 anos de vida e 33 à frente do restaurante Oficina do Sabor. Durante a transmissão ao vivo, ele foi surpreendido com um bolo especial de aniversário.
ERRATA
A coluna errou ontem ao informar que foi aprovado o projeto de lei do deputado Antonio Coelho que prevê isenção de IPVA para professores. Na realidade, a proposta ainda passará por outras instâncias orçamentárias antes de ser aprovada ou não.
SEGUIDORES
Após o anúncio do relacionamento com Vini Jr., a empresária Virgínia Fonseca atingiu um marco: tornou-se a terceira mulher mais seguida do Brasil, com 53,6 milhões de internautas. O brasileiro mais seguido segue sendo Neymar, com 231 milhões.