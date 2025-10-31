A Liga de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

Clara Saraiva Câmara, filha de Ana Luiza e Paulo Câmara, é uma das pesquisadoras da Liga de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Recife, uma das 10 finalistas do “Tax Moot Competition Brazil”, principal competição acadêmica de Direito Tributário do país. Também integram a equipe, os pesquisadores Gabriel Cavalcanti Lins, Tomás Araújo Pedrosa, João Pedro de Hollanda Cavalcanti, Sophia Haluli Melo, João Pedro Vasconcelos Macedo e os oradores Matheus Henrique de Oliveira Braga, João Mario Martins Gonzales, Carlos Eduardo Nunes Ferreira e Caio Dias da Costa Accioly.

Ao lado de Sandra, o desembargador Ricardo Paes Barreto transfere para Raquel Lyra o comando do governo do estado - Arquivo Pessoal

NA RÁDIO JORNAL

A governadora Raquel Lyra será entrevistada hoje, no programa “Passando a Limpo”, que Igor Maciel comanda, a partir das 8h, na Rádio Jornal.

PENA DE MORTE

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, literalmente implementou a Pena de Morte no Brasil.

HOTEL MIRAMAR

O Hotel Miramar, o primeiro cinco estrelas do Recife, que depois virou Recife Monte Hotel, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião. Relembro a história do hotel e seu espaço transformado em dois edifícios com os donos, Mimi e Leo Monte.

JORNALISMO

Termina hoje o prazo das inscrições para a 3ª edição do Prêmio Fiepe de Jornalismo, com matérias sobre o trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A entrega será em evento no mês de dezembro.

Anna Karolina Costa recebe do desembargador Waldemir Albuquerque Filho o diploma da Medalha do Mérito Judiciário Helena Caúla Reis - Arquivo Pessoal

IMPERDÍVEL

Atendendo a um grande número de pedidos, o RioMar inicia sua programação de Natal com show da “Família Lima”, esta noite, no Teatro RioMar. Um espetáculo que tem muita interação com a plateia, num clima de muita alegria.

JANTAR

Márcia Casanova, Amanda Campos, Cris Lemos, Mirella Martins, Silvinha Wanderley, Sandra Paes Barreto, Eduarda Costa, Cecília Lemos, Juliana Lins, Larissa Campos e Dandarah Cavalcanti estavam reunidas em jantar da empresária Puama Dantas no restaurante “Il Tavolo.”

PARA PROFESSORES

Passa a vigorar o projeto aprovado na Alepe que isenta os professores e demais profissionais da educação, ativos e aposentados, em Pernambuco, do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores a partir de 1º de janeiro de 2026.

INTERNACIONAL

O secretário do Gabinete de Inovação Urbana do Recife, Ed Ruas, participou do “Baluarte 2025, em Portugal”, evento dedicado à arte urbana e ao diálogo cultural, compartilhou as experiências da capital pernambucana e destacou a importância do intercâmbio entre as cidades.

Tadeu e Vanessa Alencar, no Centro Histórico de Lima, no Peru - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Assumir o governo do estado por cinco dias foi uma experiência profundamente transformadora.” (Ricardo Paes Barreto)

O EMPRESÁRIO Avelar Loureiro Filho comanda hoje a programação que assinala os 10 anos do Paulista North Way Shopping.

DUDA Nery promove hoje, no RioMar, o lançamento da nova coleção da sua grife.

CLÁUDIA Leitte apresenta sua turnê "Intemporal", hoje, no Teatro Guararapes.

GLEYSON Ramos assinou o álbum de gestante do casal Daniela Bacelar e Lauro Castro.

LEONARDO Gomes mostrou que sua mesa já quase não cabe mais a quantidade de prêmios que acumula como coordenador Geral do Samu, referência a nível Brasil.

HAIA Marak é a figurinista que assina a roupa do Homem da Meia-Noite, inspirada no tema Tambores Silenciosos.

A ANVISA proibiu uma lista com dezenas de marcas de circulação no mercado por irregularidades. São das áreas de cosméticos, máscara capilar e álcool 70.

ANIVERSARIANTES Ceça Meira Pimentel, Cynthia Rushansky Papaléo, Elizabeth Sampaio Carvalho, Jarbas Guimarães Júnior, João Paulo Lima e Silva, Mônica Fragoso, Maria Eduarda Trindade, Rutiene Lippo, Salvador Luiggi Oliveira, Simone Coelho e Walter Vieira Filho.