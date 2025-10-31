Pernambucana que brilha nos Estados Unidos lança novo livro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Tamara Myles, professora e treinadora de empresas, pernambucana, filha de Adelina Schwambach e Sérgio Kano, lançou, em São Paulo, seu segundo livro, “Meaningful Work”. A obra mereceu destaque em publicações importantes como “Forbes”, “Fast Company”, “USA Today” e “Business Insider”. Ela mora nos Estados Unidos há muitos anos e trabalha com clientes na área da psicologia positiva, como “Microsoft”, “KPMG”, “MassMutual” e “Google”. Ela atua como professora na Universidade da Pensilvânia e no Boston College.

A pernambucana Tamara Myles radicada nos Estados Unidos, que lançou livro em São Paulo - Arquivo Pessoal

PERDA

José Paulo Cavalcanti Filho lamentou muito o falecimento de seu amigo Sérgio Bermudes, um grande nome da advocacia brasileira. E revela um segredo: ele sempre sonhou em ingressar na Academia Brasileira de Letras, o que nunca conseguiu realizar.

José Paulo Cavalcanti, Edgar Moury Fernandes Neto e Francisco Queiroz, participando de debate na Rádio Jornal - Arquivo Pessoal

DOM HÉLDER

Como presidente da República, Geraldo Alckmin sancionou o projeto de lei do senador Fernando Dueire, que inclui Dom Hélder Câmara no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que homenageia personalidades que contribuíram para a história do Brasil na defesa da liberdade, da justiça e dos direitos humanos.

NA ACADEMIA

Ainda repercute a posse de Roberto Pereira na Academia Pernambucana de Letras. Luís Guilherme e Maria do Carmo, referências do turismo de Pernambuco, estiveram presentes, além de comitivas da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e da Academia de Artes e Letras de Goiana, onde ele é acadêmico.

Rogério e Andréa Lins, na comemoração do aniversário da filha Chloe, no "Mirante do Paço" - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

Por proposta do vereador Alcides Teixeira, a advogada Érika Ferraz recebe hoje, em reunião solene da Câmara Municipal do Recife, a Medalha Maria de Fátima Oliveira.

TURISMO

O Brasil registrou recorde histórico de turistas internacionais em setembro de 2025. Pesquisa da Embratur, Visa e Ipsos mostra que 94% dos estrangeiros avaliaram a experiência como boa ou muito boa, destacando hospitalidade, hospedagem e gastronomia.

HALLOWEEN

O Brasil importou de vez dos Estados Unidos a comemoração do Dia do Halloween. Quem circula em torno da Rua das Calçadas, considerada a “Rua 25 de Março do Recife”, pode observar muitas lojas vendendo produtos ligados à data, que se comemora hoje.

TEMAS

Os próximos temas a serem lançados pelas superintendências dos shoppings da capital pernambucana são: “Natal Estrelado”, do Shopping Guararapes; “Quebra-Nozes, um Conto de Natal”, do Patteo; “Fábrica dos Sonhos”, do Shopping Recife; e “Os Smurfs”, do Plaza.

LEITURA

De acordo com dados da Dosdoce.com, somente no primeiro trimestre deste ano, o mercado nacional de audiolivros teve um aumento de 120% na receita, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

DESTAQUE

Bruno Cavalcanti, Manuela Moura, Carlos Harten, Leonardo Cocentino, Camila Oliveira, Leonardo Maciel e Ricardo Varejão são alguns pernambucanos presentes nos rankings internacionais que destacam advogados.

GOLEADA

O time feminino do Sport Sub-20 marcou uma goleada de 17 a 0 contra o Jaguar, no Campeonato Pernambucano. Uma conquista celebrada e que deve inspirar o time titular do rubro-negro.