Xande Avião fez leilão de sucesso em Caruaru

João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O cantor Xand Avião conseguiu enorme sucesso no Leitão Inevitável XJGC & Amigos, que promoveu no Parque Fernando Lucena, em Caruaru. Marcou um novo capítulo no universo do cavalo Quarto de Milha, movimentando o setor e consolidando o artista como uma das principais referências da área. O evento, com faturamento de R$ 63 milhões, teve a presença de Henrique & Juliano, Gusttavo Lima e Wesley Safadão.

Na conferência de Líderes da Moura Dubeux, Marcos, Aluísio e Gustavo Dubeux, com Ricardo Contijo, CEO da Direcional - Sol Puquério/Divulgação

CAPIBA

Tema de vários livros, Capiba ganha mais um, com o lançamento esta noite, na sede da AABB, de “Enquanto Houver Música, Haverá Capiba”, de Luiz Gomes de Sá e Carlos Eduardo Carvalho dos Santos. Ontem, a governadora Raquel Lyra inaugurou a reforma da antiga casa do grande compositor, na Encruzilhada, transformada em espaço do Conservatório Pernambucano de Música, com um memorial dedicado a Capiba.

Alvinho e Gabriel Porto, filhos do presidente da Alepe, Álvaro Porto, recebidos no Palácio do Campo das Princesas pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto - Alexandre Aroeira/Divugação

JOGOS

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu anular a portaria da Secretaria de Defesa Social que determinava cinco jogos com portões fechados para o Sport e Santa Cruz. O motivo é que as brigas entre torcidas continuam acontecendo, mas, por ser longe dos estádios, a responsabilidade da segurança se torna dever do Estado, não dos clubes.

Vanessa Vecchione curtindo temporada em Orlando - Arquivo Pessoal

MEMÓRIA

O Gabinete do Centro do Recife lançou a terceira edição do projeto Placas Afetivas, com a temática: Cinemas do Centro do Recife. Doze espaços que são ou já foram palco de exibição foram contemplados.

ESTUDO

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, do IMIP, publicou um estudo sobre a vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, responsável por grande parte das infecções respiratórias graves em bebês, assinado pelo pesquisador Ricardo Ney Cobucci.

OLIMPÍADAS

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou ontem, em Milão, a Casa Brasil Milano-Cortina 2026. O espaço será ponto de encontro do país durante os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, inspirado na Casa Brasil de Paris 2024. O local terá atividades com atletas e atrações.

QUEDA

Dos quatro clubes com maior possibilidade de cair para a Série B do Brasileiro, três são do Nordeste: Sport, Fortaleza e Vitória. O quarto é o Juventude, do Rio Grande do Sul. O rubro-negro pernambucano tem exatos 0,09% de chance de ficar na Série A. Praticamente igual a zero.

OFICIALIZADO

A relação entre Brasil e EUA ganhou novo fôlego: o Senado americano aprovou, por 52 votos a 48, o fim da sobretaxa imposta por Donald Trump a produtos brasileiros. Cinco republicanos votaram a favor da medida, que ainda precisa passar pela Câmara, onde deve enfrentar resistência da maioria conservadora.

TURISMO

O ranking internacional Best in Travel selecionou o bairro da Liberdade, em São Paulo, como um dos 25 melhores destinos que precisam ser conhecidos em 2026. Foi o único local do Brasil selecionado na lista.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A primeira de todas as reformas deveria ser a Reforma Política.” (Ivanildo Sampaio)

LUCIANA Siqueira ministra aula sobre “Estratégias para evitar o ganho de gordura abdominal no pós-menopausa” no Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, no Mar Hotel.

O DESIGNER Aristeu Pires, conhecido por suas peças em madeira, participa de almoço com arquitetos hoje, na Casa Pronta.

O ANIVERSÁRIO do Homem da Meia-Noite e a entrega da roupa para o Carnaval 2026 vão acontecer no dia 2 de fevereiro.

LAMENTADO o falecimento do Monsenhor Lino Rodrigues, vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Olinda.

O CAXANGÁ realiza o 40º Aberto de Golfe, com início hoje, destinando 5% dos ingressos para ONG que atua na proteção de crianças em situação de vulnerabilidade.

HOJE é o Dia Nacional do Livro.

ANIVERSARIANTES

Daniela Regueira Alecrim, Flávia Lúcia Mota, Luciano Rangel de Aguiar, Marcelo Vinicius, Maria Elizabeth Chaves, Odilon Cunha, Rita Pessoa de Mello, Sandra Carla Maranhão, Sérgio Monteiro Cavalcanti, Simone Medeiros e Tomé Franca.