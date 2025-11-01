Pernambuco tem uma lei contra o vício em apostas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa promulgou a lei apresentada pelo deputado Pastor Júlio Tércio, instituindo a Política Estadual de Combate ao Vício em Apostas. Ele revela que sua iniciativa foi tomada diante do avanço das plataformas de apostas e dos impactos que essa prática tem causado na vida de milhares de famílias pernambucanas, com sérios problemas financeiros em função dos gastos com apostas. A lei teve o apoio da maioria dos deputados estaduais.

Raquel Lyra, ontem, no estúdio da Rádio Jornal, com Igor Maciel, Fernando Castilho e Maurício Garcia - JAMS/JC Imagem

BAGAGEM DE MÃO

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, é totalmente contra a decisão das empresas aéreas de passar a cobrar pelas malas de mão, o que o Congresso Nacional deve proibir. Porém, reconhece o absurdo de alguns passageiros entrarem nos voos com duas malas de mão e mais uma sacola enorme nas costas.

Gabi Maranhão e Sophia Lins, durante evento de arte e decoração - Arquivo Pessoal

BOA NOITE

William Bonner deu seu derradeiro “boa noite” na bancada do Jornal Nacional ontem, após 29 anos. César Tralli assume o posto a partir de segunda, e Bonner estará no Globo Repórter a partir de fevereiro.

Mirella Fucale, em evento feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

INUSITADO

Sede da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita revelou planos para construir o “Neom Stadium”, o primeiro estádio suspenso do mundo. Com capacidade para cerca de 46 mil pessoas, a arena ficará 350 metros acima do solo, no topo de um prédio.

URBANISMO

Segue aberta até terça-feira a Consulta Pública do Distrito Guararapes, projeto que propõe uma transformação urbana profunda no bairro de Santo Antônio, com espaços públicos qualificados e incentivo à reocupação dos edifícios históricos.

AEROPORTO

Hoje, o presidente Lula inaugura a grande reforma de ampliação do Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em Belém, que receberá os participantes da COP 30. O terminal é administrado por um consórcio liderado pela Dix Aeroportos, do empresário pernambucano Manoel Ferreira. Na obra, foram investidos R$ 450 milhões para a triplicação das áreas de embarque, requalificação das pistas e ampliação do pátio de aeronaves.

MEIA-NOITE

O Cinema da Fundação do Derby exibe hoje, na sessão “À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema”, o filme Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, de Héctor Babenco. Antes, às 20h, haverá sessão especial de Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

SERVIDORES

O número de servidores municipais no Brasil cresceu 3,8% entre 2023 e 2024, segundo o IBGE. O total passou de 7,3 milhões para 7,6 milhões, o que representa um acréscimo de cerca de 280 mil funcionários públicos.

NA VIRADA

O pernambucano João Gomes será uma das atrações do “Show da Virada”, na Globo, assinalando a chegada de 2026.

SINDICATOS

O Brasil é o país do mundo com mais sindicatos: 17.289. A Argentina tem 91, o Reino Unido, 168, e os Estados Unidos, 190.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil é o único país do mundo em que um ministro do Supremo, sozinho, pode decidir uma questão. Isso é uma indecência.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

A TV JORNAL vai exibir reportagem especial hoje, às 12h, sobre o orgulho de ser nordestino, apresentada por Willker Medeiros.

HOJE é celebrado o Dia do Sushi.

O CHEF Rapha Vasconcellos retornou ontem aos trabalhos após o nascimento do seu filho Joaquim.

MUITOS famosos publicaram fotos com Paulo Gustavo devido ao seu aniversário, quinta-feira.

ELOGIADO o trabalho de Aguinaldo Silva na novela Três Graças. Para internautas, “finalmente temos vilões de verdade”.

DEPOIS da sua versão na França, o Festival do Circo do Brasil acontece no Recife, de hoje até o dia 9.

O ATOR Alexandre Nero afirmou que dará uma pausa nas atuações após seu personagem em Vale Tudo.

ANIVERSÁRIOS

Anchieta Hélcias, André Gustavo Vieira, Carla Patrícia, Danielle Rios, Germana Paes Freire, Iran Costa, Joana Vieira, José Carlos Robalinho, Marcelo Cordeiro, Marinaldo Rosendo, Myrian Varjal de Melo, Paula Trindade, Roberta da Fonte Longman, Sérgio Drummond e Simone Martins.