fechar
Segurança | Notícia

Roupas camufladas e drones com bombas: as táticas de guerra do CV na operação mais letal do Rio

Enquanto o governador Cláudio Castro chamou a ação de "sucesso", moradores denunciaram corpos com sinais de tortura e decapitação.

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 23:20
Foram apreendidos pelo menos 93 fuzis em posse dos criminosos
Foram apreendidos pelo menos 93 fuzis em posse dos criminosos - REPRODUÇÃO TV GLOBO

Clique aqui e escute a matéria

Fotos e vídeos da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, revelam que o Comando Vermelho (CV) utilizou táticas de guerra para enfrentar as forças de segurança. A ofensiva, que se tornou a mais letal da história do estado, terminou com 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Segundo especialistas, a reação da facção criminosa expôs um novo e alarmante nível de sofisticação. Membros do CV foram vistos usando uniformes camuflados, coturnos e balaclavas. A tática mais chocante foi o uso de drones comerciais adaptados para lançar bombas (como granadas de mão) contra os policiais, uma estratégia que repete cenas de conflitos internacionais, como na Ucrânia e em Gaza.

O arsenal da facção incluía ainda câmeras termográficas para monitorar os policiais e bloqueadores de GPS.

Balanço oficial da operação

Na quarta-feira (29), a cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro divulgou um balanço da operação, que visava reprimir o narcotráfico e apreender armamentos:

  • Mortos: 121 (incluindo 4 policiais).
  • Presos: 113 (dos quais 33 eram de outros estados).
  • Adolescentes apreendidos: 10.
  • Armas apreendidas: 118 (sendo 90 fuzis, 26 pistolas e 1 revólver).
  • Explosivos apreendidos: 14 artefatos.
  • Munições e Drogas: Milhares de munições e toneladas de drogas ainda não foram totalmente contabilizadas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Sucesso" x "Cena de necrotério"

Apesar de o governador Cláudio Castro (PL) ter classificado a operação como um "sucesso" e afirmado que as únicas "vítimas" foram os quatro policiais mortos, os relatos de moradores no dia seguinte pintam um cenário de terror e possíveis crimes de guerra.

Moradores relataram ao Estadão que precisaram recolher dezenas de corpos da mata. Segundo a associação de moradores da Penha, 72 corpos foram levados para a Praça São Lucas.

Testemunhas que participaram dos resgates afirmaram ter encontrado corpos com "sinais de tortura", amarrados, com marcas de facadas e pelo menos um caso de decapitação. "Fizeram um necrotério lá dentro da favela: abriram os corpos como se fossem médicos", relatou uma familiar de um dos mortos.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Leia também

A Ibéria confirma o voo Recife-Madri em dezembro
SOCIEDADE

A Ibéria confirma o voo Recife-Madri em dezembro
Integração além da emergência
RIO DE JANEIRO

Integração além da emergência

Compartilhe

Tags