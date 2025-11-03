fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Sol e calor predominam em Pernambuco nesta segunda-feira (3)

Segunda-feira será de sol forte e sem chuva em Pernambuco; Sertão registra 38 °C e baixa umidade, segundo a Apac e o Inmet. Confira

Por JC Publicado em 03/11/2025 às 6:52
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A semana começa com sol forte e ausência de chuva em todas as regiões do estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O tempo segue estável e seco, sem previsão de precipitações até sexta-feira (7), o que reforça o alerta para baixa umidade no Sertão e temperaturas elevadas em todo o interior.

Temperaturas

No Sertão de Pernambuco, os termômetros variam entre 21 °C e 38 °C, com Serra Talhada registrando uma das maiores temperaturas do país. No Sertão do São Francisco, onde está Petrolina, as máximas chegam a 35 °C e a umidade relativa do ar pode cair a 30%.

Leia Também

No Agreste, as temperaturas ficam entre 18 °C e 31 °C, enquanto na Zona da Mata e na Região Metropolitana oscilam de 22 °C a 31 °C. Na capital, Recife, a variação vai de 23 °C a 30 °C, com sensação térmica próxima dos 33 °C durante a tarde.

Chuvas e umidade

De acordo com a Apac, o tempo permanece sem chuva em todo o estado até o fim da semana. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado e baixos índices de nebulosidade, inclusive nas áreas litorâneas.

A umidade relativa do ar varia bastante: nas áreas costeiras, fica entre 80% e 90%, mas cai para 25% a 30% no Sertão, configurando estado de atenção para o calor e tempo seco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

HCP inicia campanha Novembro Azul com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata
CUIDADO

HCP inicia campanha Novembro Azul com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata
Recife realiza ação com atendimentos e orientações gratuitas para pessoas idosas nesta segunda-feira (3)
CIDADANIA

Recife realiza ação com atendimentos e orientações gratuitas para pessoas idosas nesta segunda-feira (3)

Compartilhe

Tags