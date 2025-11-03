Previsão do tempo: Sol e calor predominam em Pernambuco nesta segunda-feira (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda-feira será de sol forte e sem chuva em Pernambuco; Sertão registra 38 °C e baixa umidade, segundo a Apac e o Inmet. Confira

A semana começa com sol forte e ausência de chuva em todas as regiões do estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O tempo segue estável e seco, sem previsão de precipitações até sexta-feira (7), o que reforça o alerta para baixa umidade no Sertão e temperaturas elevadas em todo o interior.

Temperaturas

No Sertão de Pernambuco, os termômetros variam entre 21 °C e 38 °C, com Serra Talhada registrando uma das maiores temperaturas do país. No Sertão do São Francisco, onde está Petrolina, as máximas chegam a 35 °C e a umidade relativa do ar pode cair a 30%.

No Agreste, as temperaturas ficam entre 18 °C e 31 °C, enquanto na Zona da Mata e na Região Metropolitana oscilam de 22 °C a 31 °C. Na capital, Recife, a variação vai de 23 °C a 30 °C, com sensação térmica próxima dos 33 °C durante a tarde.

Chuvas e umidade

De acordo com a Apac, o tempo permanece sem chuva em todo o estado até o fim da semana. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado e baixos índices de nebulosidade, inclusive nas áreas litorâneas.

A umidade relativa do ar varia bastante: nas áreas costeiras, fica entre 80% e 90%, mas cai para 25% a 30% no Sertão, configurando estado de atenção para o calor e tempo seco.

